Torino, Belotti verso la panchina. Edera e Lyanco ancora a parte

Fonte: Torino Football Club offical Twitter

Il Torino si è allenato questo pomeriggio al Filadelfia per preparare la sfida di domenica, allo Stadio Olimpico, contro il Benevento fanalino di coda del torneo di A. La gara avrà inizio alle ore 15:00. Il pareggio dell'ultimo turno, 1-1 a Reggio Emilia contro il Sassuolo, è stato visto come un passo indietro rispetto alla brillante e schiacciante vittoria conquistata nel week-end della Befana contro il Bologna.

Il gruppo, agli ordini di Walter Mazzarri, è sceso in campo per la sessione pomeridiana di allenamento. La seduta è iniziata con un leggero lavoro di riscaldamento, in palestra e poi sul campo, per poi proseguire con il vero e proprio lavoro, esercizi tecnico-tattici, dove il gruppo ha lavorato con Mazzarri ed il suo staff sugli schemi da adottare per mettere in difficoltà la squadra sannita.

Per ciò che riguarda l'infermeria, buone notizie per il Torino perchè Belotti sta continuando la sua ripresa progressiva e molto probabilmente verrà convocato per il match di domenica. Il peggio sembra essere dunque passato. Si accomoderà però in panchina, con Niang che verrà ancora una volta impiegato al centro dell'attacco dal 1'. A parte, lavorano Lyanco ed Edera, per loro invece la convocazione al momento appare pura utopia.

Ai microfoni di Torino Channel ha parlato uno dei calciatori più esperti, Emiliano Moretti, che riguardo al match di domenica contro il Benevento, ha sottolineato: "Giocheremo contro l'ultima in classifica, ma non per questo dobbiamo avere la presunzione di sentirci i tre punti già in tasca. E' una gara importantissima perché vogliamo tornare a vincere come contro il Bologna e aumentare così le vittorie in casa rispetto al girone di andata. Per fare ciò non dobbiamo sottovalutare il Benevento e scendere quindi in campo con la giusta cattiveria agonistica".