Serie A, ora Mazzarri vuole iniziare a correre: al Grande Torino arriva il Benevento

Massimo Coda limitato da N'Koulou e De Silvestri durante la gara d'andata. | Torino Twitter

Serie A 2017-2018, giornata numero tre. Al Ciro Vigorito, stadio del Benevento, i padroni di casa erano ancora alla ricerca dei loro primi tre punti nel campionato in cui giusto pochi mesi prima erano stati promossi per la prima volta, nell'occasione contro il Torino. Risultato finale di 0-1 con beffa nel finale firmata da Iago Falqué e terza sconfitta consecutiva per gli Stregoni, nonostante una buona prestazione. Sembra passata una vita ma in realtà era soltanto un girone fa ed adesso i granata sono pronti ad ospitare il ritorno di questo confronto: oggi l'allenatore dei piemontesi è diventato Walter Mazzarri e la sua intenzione è quella di prendersi i tre punti, per lanciare segnali nella lotta all'Europa e raccogliere il secondo successo nelle prime tre partite dall'arrivo sulla nuova panchina dopo il pari con il Sassuolo della scorsa giornata, con pochi alibi concessi ai giocatori, chiamati al successo per alimentare un sogno.

Anche i giallorossi hanno cambiato allenatore rispetto a diciannove giornate fa, anche i giallorossi devono alimentare un sogno, ma ben più modesto: è quello di poter lottare, fino in fondo, per la salvezza a fine anno. Un successo nella trasferta odierna, in tal senso, sarebbe potenzialmente fondamentale: porterebbe a 10 il conto dei punti della squadra e una carica morale tutt'altro che banale, ma sulla carta pensare che la truppa di Roberto De Zerbi possa arrivare a qualcosa di più di un pareggio, con negli occhi il 3-0 subito dal Bologna una settimana fa, sembra quasi utopistico.

Le probabili formazioni

Mazzarri si porta avanti il dubbio Belotti, ma non dovrebbe schierarlo titolare nel tridente del 4-3-3: a giocare dall'inizio in avanti dovrebbero essere infatti Iago Falqué, Niang e Ljajic, leggermente favorito su Berenguer. Andando a ritroso, troveremmo così Baselli, Rincon ed Obi, mentre in difesa i terzini sarebbero De Silvestri ed Ansaldi (o Molinaro) con N'Koulou e Burdisso al centro. In porta c'è Sirigu. La risposta di De Zerbi dovrebbe essere schierata con un 3-5-2: fra i pali c'è Belec, davanti a lui spazio a Djimsiti, Billong ed Antei, più avanti nelle quotazioni rispetto all'acciaccato Costa. I tornanti sono D'Alessandro e Letizia, completano il centrocampo Memushaj, Cataldi e Viola, in attacco tandem Guilherme-Coda.

Torino (4-3-3): Sirigu; De Silvestri, N'Koulou, Burdisso, Ansaldi; Baselli, Rincon, Obi; Iago Falqué, Niang, Ljajic. All. Mazzarri

Benevento (3-5-2): Belec; Djimsiti, Billong, Antei; D'Alessandro, Memushaj, Cataldi, Viola, Letizia; Guilherme, Coda. All. De Zerbi