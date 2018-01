Serie A - Al Torino basta un tempo: battuto il Benevento 3-0

Nel match valido per la ventiduesima giornata di Serie A il Torino batte 3-0 il Benevento e si avvicina alla zona Europa League. Tutto semplice per la squadra di Mazzari che chiude la questione nel primo tempo grazie ai gol di Iago Falque, Niang e Obi. Da segnalare anche il ritorno in campo di Belotti, entrato nella ripresa a un mese di distanza dall'infortunio. Con questo successo, dunque, i granata salgono al nono posto con 32 punti mentre i sanniti restano in ultima posizione.

IL RACCONTO DEL MATCH

Per quanto concerne il capitolo formazioni, 4-3-3 per entrambe le squadre: nel Torino tridente offensivo composto da Iago Falque, Niang e Berenguer mentre nel Benevento spazio a Guilherme, Coda e D'Alessandro.

Parte fortissimo il Torino che dopo tre minuti passa in vantaggio. Berenguer mette al centro per il colpo di testa di Iago Falque il quale trafigge Belec, 1-0. Immediata la reazione del Benevento con Coda che, sugli sviluppi di un cross di Cataldi, anticipa Burdisso e colpisce di testa non trovando la porta per pochissimo. Dall'altra parte padroni di casa pericolosi con un colpo di testa di De Silvestri che termina fuori non di molto. Al 20' altro acuto dei sanniti. Guilherme calcia da fuori, deviazione di N'Koulou ma Sirigu salva i suoi con intervento difficile. I ritmi della sfida non sono trascendentali, con il Torino che si specchia troppo su se stesso mentre il Benevento prova ad abbozzare qualche trama di gioco interessante.

Al 34', però, gli ospiti restano in dieci: Niang disturba Belec il quale reagisce sferrando un calcio all'ex Milan. Marniani non ha dubbi ed estrae il rosso per l'estremo ospite. Passano cinque minuti e i granata raddoppiano con Niang che batte il neo entrato Brignoli con un destro ad incrociare, 2-0. Gli ospiti non demordono e al 42' provano a tornare in partita con un bel mancino di Guilherme, dalla distanza, che termina di un soffio a lato. Nel finale di tempo arriva anche il tris del Torino con Obi che insacca da pochi passi dopo il salvataggio di Brignoli sul colpo di testa di De Silvestri, 3-0 e prima frazione agli archivi.

Nella ripresa, complice il risultato, ritmi più bassi col Torino che gestisce palla e al 54' si fa vedere con una conclusione dalla distanza di Niang che termina a lato dopo una deviazione. Al 63' il momento tanto atteso dal pubblico granata. Belotti, dopo un mese, torna in campo prendendo il posto di Niang. Il secondo tempo è una sorta di allenamento per entrambe le squadre con De Zerbi che inserisce il nuovo acquisto Sandro per Memushaj mentre Mazzari concede minuti ad Ansaldi al posto di Obi. Al 75' Torino ad un passo dal poker con Baselli che, a tu per tu con Brignoli, calcia clamorosamente alle stelle. Poco dopo è il turno di Iago Falque che calcia col mancino dal limite, sfera fuori di pochissimo. E' l'ultima emozione del match: il Torino vince 3-0 e si avvicina alla zona Europa League.