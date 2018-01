Torino, Mazzarri: "Dobbiamo migliorare alcune cose, giudico positivamente il VAR"

Source photo: profilo Twitter Torino

Walter Mazzarri vola basso, scegliendo di non esaltarsi nonostante l'ottima prova vista contro il Benevento. Intervistato durante il consueto post-gara, il tecnico del Torino ha parlato proprio della performanes dei propri ragazzi: "Ho la sensazione che dobbiamo migliorare a leggere il momento della gara. Sull'1-0 abbiamo concesso troppo a volte anche per troppa generosità. Siamo un po' istintivi, bisogna migliorare in diversi aspetti, altrimenti rischiamo di gettar via dei risultati. Il Var credo sia una cosa veramente buona, ci sono meno margini di errore, è più difficile sbagliare. Ci è capitato spesso di fare belle manovre, poi c'è quel momento in cui bisogna continuare a giocare e fare le cose con ordine, poi ci disuniamo e ci rilassiamo".

Concetto ribadito anche a Rai Sport: "Si fa qualcosa di buono ma vedo anche degli errori, c'è tanto da fare ancora. In fase attiva stiamo facendo bene ma si poteva rovinare la partita con dei cali di tensione che non possiamo permettersi. M'Baye se sta bene può giocare ovunque, ha corsa e fisico. Cambiare modulo non è un problema, io cerco di schierare i giocatori migliori e più in forma, l'importante è che anche Belotti stia bene. Quando staranno bene entrambi giocheranno insieme".

In ultimo, Mazzarri ha detto la sua sui cambiamenti della Serie A da quando è tornato in Italia: "Per ora il bilancio è positivo ma dietro commettiamo delle leggerezze che dobbiamo evitare. Cosa è cambiato nel calcio? Il Var, ora siamo più tranquilli tutti anche se ci possono essere ancora degli errori ma per me è importante. Ovviamente c'è da migliorare ma il Var è una buona cosa" conclude.