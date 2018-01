Torino, oggi è il giorno di Donsah. In uscita il baby Edera

Fonte: Bologna F.C. 1909 profilo Twitter

Mentre bomber Belotti fa faville in amichevole ed è pronto a riprendersi il posto nel tridente del Torino, la dirigenza granata è al lavoro per cercare di regalare a Walter Mazzarri una pedina per rafforzare l'attuale centrocampo granata. Un nome su tutti, Godfred Donsah. La telenovela con l'attuale centrocampista del Bologna va avanti da più di un anno, ma mai come in queste ore le parti sembrano essere così vicine. C'è attesa per la fumata bianca, che potrebbe arrivare nel pomeriggio, quando è previsto un nuovo incontro tra il direttore sportivo Gianluca Petrachi e l'entourage del calciatore. L’idea di Donsah è quella di poter essere già nel pomeriggio al Filadelfia: non per allenarsi, ma quanto meno per fare la conoscenza di persona di Mazzarri e prendere confidenza con gli ambienti granata.

Per chi è pronto a varcare le soglie del Filadelfia, c'è chi sta invece con le valigie in mano, in attesa di un cenno della società per cambiare aria. E' il caso del giovane Simone Edera, chiuso dalla concorrenza nel capoluogo piemontese. Ha bisogno di giocare, e Cairo è seriamente intenzionato a cederlo in prestito secco, fino a fine anno. Il Crotone è in pressing sul ragazzo, nelle prossime ore ci saranno ulteriori sviluppi legati a questa trattativa. I calabresi, nonostante il giocatore sia al momento infortunato, vorrebbero riuscire ad arrivare all’esterno in prestito, anche solo secco. Zenga, infatti, ritiene che Edera possa fare al caso della squadra - ed incastrarsi alla perfezione nel suo tridente offensivo - per questa seconda parte di stagione, che vedrà i pitagorici lottare con le unghie e con i denti per la salvezza.

Anche Bonifazi e Boyè potrebbero essere ceduti, questa è la linea seguita dal Toro, disfarsi dei giovani, temporaneamente, per farli giocare e maturare. Per il primo, non è da escludere un suo ritorno alla SPAL, con la quale lo scorso anno ha vinto il campionato in cadetteria. L'argentino invece è sempre corteggiato dall'Hellas Verona - sullo sfondo ci sono anche la SPAL ed il Benevento - ma Mazzarri parrebbe voler non privarsi del ragazzo, in quanto lo reputa una valida alternativa a Iago Falque, Ljajic e Niang. E' chiaro, in questi casi potrebbe prevalere la voglia di giocare di più, e dunque i voleri dei giocatori in questione potrebbero essere similari, ovvero scegliere l'opzione prestito ed accumulare minuti in campo.