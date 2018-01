Torino, Donsah in pugno ma prima bisogna cedere: in uscita Acquah e Boyé

Godfred Donsah in azione con la maglia del Bologna. | Twitter Acquah

Il Torino ed un ultimo giorno di mercato infuocato: i granata sono al centro di alcuni degli intrighi più interessanti di quest'ultime ore della sessione invernale, perlomeno per quello che riguarda la Serie A. È stato definito in queste ore dai granata infatti il colpo Godfred Donsah: il ghanese arriverebbe subito in Piemonte con la formula del prestito con diritto di riscatto il quale si tramuterebbe in obbligo dopo un certo numero ancora non ben specificato di presenze, per un totale che si attesterebbe sui 7-8 milioni di euro nelle casse del Bologna. Il calciatore ha già da tempo l'intesa con Petrachi per un contratto a lungo termine, ma prima della chiusura l'intenzione di Cairo è di cedere qualcuno.

L'investimento è infatti importante ed, al momento, in mediana l'abbondanza con l'arrivo di quest'altro innesto rischierebbe di diventare eccessiva. Per questo il club sta lavorando per trovare una sistemazione ad Afriyie Acquah, finito ai margini dopo l'arrivo di Mazzarri: su di lui ci sono Cagliari e soprattutto Genoa pronte ad investire una cifra intorno ai 4-5 milioni di euro. Più complicato invece al momento lasciare andare Joel Obi, per cui ci sono diversi interessamenti ma solo per eventuali prestiti, o anche Mirko Valdifiori, che ha ricevuto un'offerta dal Brescia ma al momento è molto poco convinto della possibilità di tornare in Serie B. Senza una cessione, difficilmente il Toro chiuderà l'affare Donsah una volta per tutte: è una corsa contro il tempo.

Intanto, in separata sede il Torino sta anche lavorando alla cessione in prestito di Lucas Boyé per fare spazio, eventualmente, ad un vice-Belotti. Sfumata infatti la pista che avrebbe portato Adem Ljajic in Russia, l'argentino potrebbe accasarsi al Celta Vigo per permettere un ultimo colpo nel reparto offensivo: i due club stanno definendo l'operazione, che dovrebbe permettere ai granata di tenere in ogni caso le mani sul cartellino del ragazzo, il quale ha esplicitamente chiesto di giocare di più. Novità in tal senso attese nelle prossime ore, ma le sensazioni sono positive.