Calciomercato - Niente Toro per Donsah, discorso rimandato a giugno, l'Inter farà un tentativo

Niente Torino per Godfred Donsah: secondo quanto raccolto da TMW, il club granata non ha trovato l'accordo con il centrocampista del Bologna. Il club del presidente Cairo infatti ha preferito rinunciare al colpo in questa sessione di mercato per l'inserimento di troppi nuovi intermediari. La società non sarebbe dunque convinta della volontà del ragazzo di trasferirsi effettivamente in granata e proverà il colpo in estate solo se più tutelata. Continuerà così la telenovela legata al centrocampista.

Il ragazzo non ha intenzione per ora di muoversi e il desiderio è di restare in rossoblù, a meno che non arrivino richieste più importanti. L'ex Cagliari guarderebbe infatti alla Premier League. Confermato invece il sondaggio dell'Inter, inizalmente smentito, che avrebbe bisogno di un centrocampista con le sue caratteristiche. Non è nell'aria un affondo in queste ore dei nerazzurri, ma con la cessione di Pinamonti arrivano milioni subito (trasferimento a titolo definitivo) e non è detto che Ausilio non provi a chiudere almeno un colpo, nella sessione dei colpi mancati.

Per ora dunque sembra che il Bologna avrà ancora Donsah per il suo centrocampo e non andrà a monetizzare, come invece sembrava in un primo momento, lasciando a Donadoni un'arma in più da schierare, per un reparto che ha già beneficiato del rientro di Dzemaili. Attenzione comunque alla pista Inter che in queste ore potrebbe veramente provare a fare il colpo, Spalletti infatti non è per nulla soddisfatto dei movimenti di mercato ed ha anche bloccato la cessione di Brozovic. Da escludere invece ormai totalmente la pista Torino, non ci sono margini per un rientro in corsa da parte del club granata, che quindi resterà con Obi e Acquah per quanto riguarda i giocatori con quelle peculiarità.