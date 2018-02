Torino: recupera Edera, rincorsa Belotti. Mazzarri ne convoca 22

Fonte: Titter profilo ufficiale Torino

Il Torino animerà il primo anticipo della 23^ giornata di campionato di Serie A. E' atteso dalla Sampdoria, per la trasferta del Ferraris, con calcio d'inizio alle ore 18. Per il match contro i blucerchiati, il tecnico granata Walter Mazzarri ha selezionato 22 giocatori. C'è Belotti, che vuole esserci dal 1', recupera anche il giovane Edera ed è convocato. Out invece il difensore centrale Lyanco, unica defezione granata.

Questa la lista completa dei convocati per l'impegno del Ferarris:

PORTIERI: Salvador ICHAZO, Vanja MILINKOVIC-SAVIC, Salvatore SIRIGU.

DIFENSORI: Cristian ANSALDI, Antonio BARRECA, Kevin BONIFAZI, Nicolas BURDISSO, Lorenzo DE SILVESTRI, Cristian MOLINARO, Emiliano MORETTI, Nicolas N'KOULOU.

CENTROCAMPISTI: Afriyie ACQUAH, Daniele BASELLI, Joel OBI, Tomas RINCON, Mirko VALDIFIORI.

ATTACCANTI: Andrea BELOTTI, Alex BERENGUER, Simone EDERA, Iago FALQUE, Adem LJAJIC, Mbaye NIANG.

Scalpita Belotti per partire dall'inizio, ma se Mazzarri preferirà essere cauto, manderà dal 1' in campo uno tra Ljajic o Berenguer con Niang confermato da 'nove', punta centrale del tridente con largo a destra l'inamovibile Iago Falque. In ogni caso, per il Gallo ci sarebbe comunque spazio a gara in corso. Baselli e Rincon sono sicuri del posto a centrocampo, il terzo dovrebbe essere Obi, ma qui il condizionale è d'obbligo in quanto Acquah è dato in ottime condizione fisiche e potrebbe essere la sorpresa dell'ultim'ora. La linea a quattro di difesa, davanti a Sirigu, sarà quella usuale, con De Silvestri a destra, Burdisso e N'Koulou al centro e Molinaro sulla sinistra, con quest ultimo che dovrebbe spuntarla su Ansaldi, le cui quotazione sono in rialzo.