Serie A - L'Udinese viene tramortita, il Torino ne approfitta implacabile (2-0)

Udinese: (3-5-2): Bizzarri; Stryger (Hallfredsson, 79'), Nuytinck, Samir; Widmer, Barak, Behrami (C) (De Paul, 67'), Jankto, Zampano; Lasagna (Perica, 54'), Maxi Lopez. All. Oddo

Torino: (4-3-3): Sirigu; De Silvestri, N'Koulou, Burdisso, Molinaro; Baselli, Rincon, Obi (Moretti, 61'); Iago Falque, Belotti (C) (Berenguer, 88'), Niang (Ansaldi, 71'). All. Mazzarri

Al Grande Torino tratti di grande calcio per i primi venti minuti, dove due squadre decisamente in forma si danno battaglia. Al 20' però cambia tutto. Barak segna, il VAR annulla. In quel momento l'Udinese sparisce dal campo ed è monologo granata, con N'Koulou e Belotti che puniscono una confusionaria difesa bianconera. Tre punti alla fine meritati per i padroni di casa.

Mister Mazzarri (squalificato e sostituito in campo da Frustalupi) opta per Molinaro e recupera la coppia Obi-Niang. Oddo decide di schierare Zampano sulla sinistra e torna a dare la maglia da titolare a Maxi Lopez.

Formazione Torino (4-3-3): Sirigu; De Silvestri, N'Koulou, Burdisso, Molinaro; Baselli, Rincon, Obi; Iago Falque, Belotti (C), Niang. All. Mazzarri

Formazione Udinese (3-5-2): Bizzarri; Stryger, Nuytinck, Samir; Widmer, Barak, Behrami (C), Jankto, Zampano; Lasagna, Maxi Lopez. All. Oddo

PRIMO TEMPO

Subito emozioni a Torino, Udinese che prova subito a farsi vedere in avanti. Filtra in area una palla per Lasagna che calcia subito, sfera che arriva a Maxi Lopez, il quale fa leva sul proprio marcatore per provare a girare verso la porta, ma trova l'opposizione di un difensore. Dopo un inizio di marca bianconera, i granata alzano i giri. Su calcio di punizione dalla destra Iago Falque calcia direttamente in porta e centra la traversa, a Bizzarri pietrificato. Sempre i piazzati arma pericolosa per la squadra di Mazzarri. Su corner Burdisso salta insieme a Stryger Larsen, la palla va verso l'angolino, dove c'è Lasagna, che prontamente spazza prima che la sfera superi la linea di porta. Match vibrante e ricco di sussulti.

Cross in mezzo di Widmer che trova Lasagna, colpo di testa dell'ex Carpi che si stampa sulla traversa. Sulla ribattuta arriva Barak che insacca di violenza, ma Abisso annulla tutto dopo un consulto con il VAR. Non è chiaro se la decisione sia arrivata per un fallo di Lasagna o per una posizione irregolare di Maxi Lopez. La Gallina infatti si trovava effettivamente in posizione irregolare, ma non aveva partecipato all'azione. Ulteriore beffa per i bianconeri alla mezz'ora, su calcio d'angolo N'Koulou sovrasta Nuytinck e di testa batte Bizzarri (1-0). L'inerzia della partita cambia completamente. I padroni di casa entrano in possesso delle redini del match. Nei minuti finali gran tiro a giro di Niang respinto dal portiere argentino in corner. Primo tempo dunque che si chiude con i granata in vantaggio.

SECONDO TEMPO

Come se non bastasse la beffa per l'Udinese arriva il danno, Lasagna infatti si ferma per un infortunio muscolare e lasia il posto a Perica. I biancoeri sono decisamente scossi dopo il gol annullato e non si riprendono più. Le manovre sono lente e ben confuse. Il Torino quindi approfitta della cosa. Lancio di De Silvestri, Belotti si invota, salta Samir, e scarica il diagonale in rete. Gran gol del Gallo, che torna a gioire dopo tanto tempo (2-0). L'ex Palermo si esalta e inizia a far vedere grandi tocchi. Pregevole l'assist per Baselli, che però in area calcia malissimo e viene fermato da Bizzarri.

Ospiti che non riescono più a reagire. Ci prova Widmer di testa su un buon cross, ma la palla finisce alta sopra la traversa. La squadra di Mazzarri gestisce, quella di Oddo prova con qualche giocata sporadica a farsi vedere in avanti. De Paul arriva al tiro dal limite, ma la sfera, deviata, si spegne a lato della porta difesa da Sirigu. Finisce dunque 2-0, il Torino stacca in classifica l'Udinese, salendo a quota 36 punti.