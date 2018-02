Torino, le parole di Mazzarri: "Sono contento di come la squadra ha tenuto il campo"

Il Torino ha perso nel derby contro la Juventus per 1-0: a decidere la partita è stato il gol di Alex Sandro. Walter Mazzarri ha commentato ai microfoni di Sky Sport il ko amaro e si è detto rammaricato soprattutto per i tifosi: "Per come l'avevamo preparata forse era meglio che nessuno si facesse male. Ho visto una grande gara da parte nostra, dispiace per i tifosi, ma ho capito che possiamo fare un grande campionato. Serve ottimismo, abbiamo giocato bene, creando occasioni".

"Le assenze della Juve? Per come l’avevamo preparata, forse era meglio se restava Higuain (ride). Loro sono stati più bravi a fare gol di noi, ma sono contento di come abbiamo tenuto il campo. L'Europa? Non ci ho mai pensato, oggi contava solo il derby. Cercheremo di lavorare per fare meglio alla prossima, pensando partita dopo partita, che è importante quando si arriva a campionato in corso".

L'allenatore granata ha parlato anche dell'errore di Belotti: "Obi poteva avanzare con il destro, non si è fidato. Abbiamo sentito un po’ di pressione. C’è stato contraccolpo psicologico dopo il gol: ci lavorerò, non deve più succedere. Con la Juve è bastata una palla persa di Ansaldi. Dal punto di vista tattico siamo stati quasi perfetti. Il cambio di Niang era previsto per spaccare la partita nel secondo tempo. Sono contento di come la squadra ha tenuto il campo. L’Europa? Non ci ho mai pensato".