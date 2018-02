Torino: Mazzarri pensa alla difesa a tre, tutto dipenderà dalle condizioni di Lyanco

La dolorosa sconfitta casalinga nel derby della Mole non ha abbattuto il Torino di Walter Mazzari, che ha subito ricompattato i suoi in vista della sfida contro l'Hellas Verona. Nella giornata di ieri, doppia seduta per i granata, che hanno svolto sia lavoro atletico che esercitazioni tecnico-tattiche. Oggi invece allenamento a porte chiuse, sessione in cui Mazzarri limerà gli ultimi dettagli in vista dell'Hellas Verona. Nonostante l'importante divario tattico tra le due rose, infatti, l'ex tecnico del Napoli sa di non dover assolutamente sottovalutare gli scaligeri, il cui bisogno di punti potrebbe complicare e non poco la sfida.

Secondo le ultime indiscrezioni, Mazzarri dovrebbe schierare i suoi con il consueto 4-3-3, modulo in cui dovrebbero essere N'Koulou e Burdisso i centrali a protezione di Sirigu. Nella zona mediana del campo, Rincon, affiancato da Obi e Baselli, anche se non è da escludere la presenza di Acquah al posto di quest'ultimo. Belotti al centro del tridente, sostenuto da Iago Falque e Ljajic. Come terzini, Mazzarri dovrebbe scegliere invece De Silvestri e Molinaro. All'ex tecnico del Watford stuzzica però anche la linea a 3, proponibile in caso di recupero di Lyanco. Il centrale brasiliano, infatti, potrebbe sostituire Obi e tramutare in 3-4-2-1 la disposizione tattica granata.

Intervistato in esclusiva a TorinoGranata, l'ex calciatore del Torino Claudio Ferrarese ha parlato della sconfitta dei granata contro la Juventus: "Immagino una partita tosta perché il Torino arriva dalla sconfitta nel derby che ha lasciato sicuramente qualche rammarico, anche se i granata sono in una posizione di classifica buona rispetto al Verona. Sono convito che il Verona vorrà veramente provare a vincere la partita per cui penso che sarà una gara bella e aperta dove potrà succedere qualunque cosa e da veronese spero che il Verona possa conquistare i tre punti perché permetterebbero di continuare a sperare ancora nella salvezza" conclude.

ECCO LA PROBABILE FORMAZIONE DEL TORINO:

In caso di 4-3-3: Sirigu; De Silvestri, N'Koulou, Burdisso, Molinaro; Obi, Rincon, Baselli; Iago Falque, Belotti, Ljajic.

In caso di 3-4-2-1: Sirigu; N'Koulou, Burdisso, Lyanco; De Silvestri, Rincon, Baselli, Molinaro; Iago Falque, Ljajic; Belotti.