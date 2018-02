Serie A, Verona - Torino: tra freddo e (forse) neve due squadre che cercano il riscatto

Con il freddo e forse anche un pizzico di neve, il Torino fa visita al Verona per la 26esima giornata di Serie A. Il Torino è reduce dall'amara sconfitta nel derby contro la Juventus. Oggi pomeriggio contro il Verona i granata cercano il riscatto per la rincorsa all'Europa (difficile, ma non impossibile). Guai a sottovalutare il Verona che è alla ricerca di punti per la classifica che attualmente piange. Difatti gli scaligeri sono penultimi e la panchina di Pecchia è sempre più a rischio; in caso di risultato negativo, potrebbe arrivare l’esonero (i padroni di casa non vincono da tre partite consecutive).

Mazzari non ha a disposizione Molinaro (frattura del perone sinistro ndr), Bonifazi ed Edera. In attacco Belotti, Niang e Iago Falque. Per Pecchia non c'è Buchel, ma recupera Alex Ferrari.

LE PAROLE DELLA VIGILIA

Pecchia: "Credo che la quota salvezza sia un po’ più bassa rispetto agli anni passati. Noi però non dobbiamo pensarci e dobbiamo concentrarci sui punti che ci mancano. Ora testa al Torino, un avversario con esperienza e fisicità. Non sarà facile per noi, ma daremo tutto."

Foto Torino Twitter

Mazzarri: "Sulla gara di domani non ho altro da dire ai ragazzi se non che bisogna migliorare negli aspetti in cui siamo apparsi meno brillanti. Dobbiamo pensare ad ogni partita come se fosse una finale, senza tenere troppo in considerazione la classifica, anche in relazione al fatto che è diverso affrontare determinate squadre in alcuni momenti che non in altri".

PROBABILI FORMAZIONI

Verona (4-3-3): Nicolas; Ferrari, Caracciolo, Vukovic, Fares; Romulo, Valoti, Calvano; Matos, Petkovic, Kean. Allenatore: Pecchia

Indisponibili: Zaccagni, Cerci, Bianchetti, Buchel

Torino (4-3-3): Sirigu, De Silvestri, N’Koulou, Burdisso, Ansaldi; Obi, Rincon, Baselli; Iago Falque, Belotti, Niang. Allenatore: Mazzarri

Indisponibili: Molinaro

PRECEDENTI, STATISTICHE E CURIOSITA'

Le ultime tre partite sono finite tutte in parità.

L’ultimo successo del Verona in Serie A in casa contro il Torino risale al gennaio del 1987

Molti precedenti tra Verona e Torino in Serie A: 9 vittorie del Verona, 20 i pareggi (compreso quello dell'andata) e 20 i successi granata, per un totale di 49 incontri.