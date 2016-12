Udinese - Delneri: "Risultato importante", i giocatori: "È un buon periodo"

Si è rivisto in campo Faraoni. Fonte: www.udinese.it

C'è soddisfazione tra le fila dell'Udinese dopo il pareggio del Ferraris contro la Sampdoria. La squadra, nonostante non sia stata una partita partircolarmente movimentata, si è mossa bene, contenendo gli avversari e cercando di sfondare. Tecnico e giocatori esprimono dunque le proprie sensazioni post partita in conferenza stampa e ai microfoni di Udinese TV.

Delneri apre le considerazioni post partita analizzando la sfida: "E' stata una partita dove entrambe le squadre hanno provato a vincere. Abbiamo fatto un'ottima gara con giocatori che debuttavano dal primo minuto. Faraoni ha dimostrato di essere un ragazzo di grande attenzione. La partita poi è andata a strappi, nella ripresa abbiamo concesso un piccolo assedio a loro, ma la squadra ha avuto coraggio. E' un risultato importante che allunga la striscia positiva di risultati."

La difesa sembra essere di nuovo solida: "Samir ha dato due palle gol. Trovata l'alternativa a Widmer? Certo. A Natale ho chiesto a Faraoni di fare il giocatore e lo ha fatto, ho chiesto ai giocatori di fare punti e li hanno fatti. C'è un gruppo che sta crescendo e questa rosa ha connotati importanti. Abbiamo sfruttato non bene qualche ripartenza, ma fare questo a Marassi non è semplice".

De Paul è stato di nuovo sostituito, ma Delneri ci tiene a precisare che non è stata una bocciatura: "La sua collocazione è il tornante. Oggi ha avuto due palle gol. L'ho tolto perchè mi serviva un giocatore più fresco, non perchè demeritava. E' giocatore duttile. Il passaggio fondamentale è dare motivazioni a tutti i giocatori".

Ritrova il campo dal primo minuto Faraoni, autore di una prestazione soddisfacente: "Nel primo tempo si è giocato su un buon ritmo, nel secondo non è stata una bella gara. Entrambe le squadre erano un pò stanche, noi ci siamo abbassati troppo ma in generale non abbiamo sofferto. Sono contento della mia prestazione, ringrazio il mister per avermi dato fiducia. Loro erano molto bravi a tagliare e tanto veloci, ma nel complesso li abbiamo gestiti bene. Nel 2017 partiremo consapevoli di aver fatto un ottimo girone d'andata, ma sappiamo di dover affrontare diverse squadre di qualità a stretto giro di posta, per cui non dovremo assolutamente abbassare la guardia".

Anche Badu ha ritrovato il campo da titolare nel suo ruolo naturale. Ora per lui c'è la Coppa d'Africa: "Per noi è un buon periodo. Io voglio sempre aiutare la squadra quando ne ho l'occasione. Oggi abbiamo fatto una buona gara e ottenuto un ottimo risultato. Nel 2017 sono sicuro che faremo un grande anno. Adesso sono concentrato sul Ghana, andrò in Coppa d'Africa e voglio regalare una gioia al mio paese. Quando tornerò spero di trovare la squadra ancora più in alto. Voglio fare gli auguri di buon anno a tutti i tifosi dell'Udinese"