Udinese, nel mirino Cigarini ed il giovane Joao Pedro del Palmeiras

Joao Pedro Maturano, laterale del Palmeiras finito nel mirino dell'Udinese

La finestra della campagna trasferimenti è alle porte ed anche in casa Udinese si resta attenti, sul pezzo, alla continua ricerca di rinforzi che possano continuare il percorso di crescita portato avanti dal nuovo corso targato Gigi Delneri. La squadra friuliana è da sempre una fucina di giovani talenti provenienti da tutto il mondo, ed all'interno di essa le porte spesso sono girevoli. Anche nel prossimo mercato di riparazione la società ha in canna diversi colpi da sparare.

Si segue con insistenza un centrocampista centrale, da affiancare al belga Sven Kums che in questa prima parte di stagione non ha brillato, deludendo molto le attese che si erano venute a creare intorno al suo nome. I profili annotati sul taccuino del direttore sportivo Nereo Bonato sono sostanzialmente due. Il primo è quello di Luca Cigarini, navigato centrocampista classe 1986 attualmente in forza alla Sampdoria, che però fatica a ritagliarsi spazio nelle gerarchie di mister Giampaolo. Molto più giovane, e quindi decisamente più futuribile, è Joao Pedro Maturano, classe 1996 del Palmeiras di cui in giro se ne parla un gran bene. E' un difensore di fascia, che potrebbe far comodo a Delneri, aumentando la consistenza difensiva della sua retroguardia. L'intoppo, però, è che i brasiliani vorrebbero cedere il giovane talento soltanto il prossimo giugno, viste anche le ambizioni del Palmeiras che li vede partecipare, e da protagonisti, in Coppa Libertadores.

Anche in uscita il mercato dell'Udinese è in fermento. La rosa sarà sfoltita, ed il primo calciatore a lasciare il Friuli sarà, con molta probabilità, Francesco Lodi. Il regista, mai entrato in sintonia con i dettami tattici di Delneri, potrebbe rescindere l'attuale contratto ed accordarsi con il Catania, militante in Lega Pro. Valigie pronte anche per Heurtaux e Badu, e per entrambi sono molto insistenti le sirene provenienti dall'Inghilterra. Proprio sul centrocampista ghanese è forte l'interesse del Middlesbrough con il tecnico Karanka che avrebbe fatto il suo nome per rimpolpare la mediana della squadra neoprossa in Premier League. E' invece già certa la cessione di Pablo Armero ai brasiliani del Bahia.