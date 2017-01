Udinese - Finita la sosta, riprendono ora i lavori

Widmer, Kums e Perica in allenamento. Fonte: www.facebook.com/UdineseCalcio1896

Le feste sono nella loro fase calante ed è arrivato il momento di tornare a concentrarsi sul calcio giocato. A gennaio c'è anche il mercato, quindi non sarà semplice pensare solo alle sfide con Inter, Roma, Empoli e Milan. Quaterna importante e soprattutto contro squadre pesanti. Le sirene delle trattative hanno già investito la sede dell'Udinese. Poco in entrata, molto in uscita. Questa sarà sostanzialmente la politica friulana. Ci sono almeno un cinque/sei elementi in discussione e che potrebbero cambiare casacca in questi giorni. Un solo titolare vero e proprio al centro delle chiacchere, anzi due. Infatti Widmer pare essere ancora un oggetto dei desideri del Napoli, ma non per la sessione invernale, bensì per quella estiva. Lo svizzero potrebbe essere coinvolto in uno scambio con Duvàn Zapata, il Panterone amato e odiato allo stesso tempo dai tifosi delle zebrette. Il colombiano per Delneri è un titolarissimo e, dato che si vuole provare ad iniziare finalmente un percorso nuovo proprio con il tecnico di Aquileia, si farà di tutto per accontentarlo. Comunque sono discorsi che entreranno nel vivo tra qualche mese. Altro elemento importante in discussione è Badu. Il ghanese infatti, da perno imprescindibile, ha perso posizioni nelle gerarchie, con Kums, Fofana e Hallfredsson che paiono dare maggiori garanzie, se ci aggiungiamo poi il giovanissimo Jankto, la concorrenza inizia a diventare spietata. Il Genoa e le solite squadre inglesi paiono interessate al ragazzo, anche se la Coppa d'Africa potrebbe mettere i bastoni tra le ruote alla trattativa.

Badu contro la Fiorentina. Fonte: www.facebook.com/UdineseCalcio1896

Proprio in ottica di una cessione di Badu potrebbe arrivare l'unico innesto di spessore nella mente dei Pozzo. Delneri infatti ha chiesto un centrocampista di esperienza, dato che il settore pare essere ancora fragilino. L'attenzione è caduta subito su Cigarini, vecchio pupillo del tecnico ai tempi dell'Atalanta. Siamo ancora all'embrione di una trattativa, ma l'interesse sembra essere concreto. In alternativa, il nome che si sta facendo largo nelle ultime ore è quello di Faragò, centrale classe '93 del Novara, quindi più vicino alla politica dei friulani, ma la scelta sarà oggetto di numerose valutazioni. Per il resto, in entrata è previsto l'arrivo di un terzino sinistro giovane, dato che Samir ha ad oggi dato buone garanzie nel ruolo. Joao Pedro del Palmeiras il profilo più seguito, ma non c'è nessuna fretta e potrebbero non esserci novità per parecchi giorni. Penaranda resta invece tutt'ora in bilico. Il venezuelano non sta trovando spazio, anche a causa di parecchi malanni fisici e un ritorno in Liga potrebbe essere la soluzione migliore per la sua crescita. Il Malaga guarda al prestito con grandissimo interesse. Al centro della difesa non sarebbero previsti movimenti particolari, ma Molla Wague, principale riserva di Felipe e Danilo, non sta mettendo in mostra i progressi che ci si aspettava. Al Watford c'è invece Kabesele che con Mazzarri non sta avendo alcuna chance. Uno scambio potrebbe non essere un'idea così assurda. Ci sono poi da sistemare Kone, Lodi, Alì Adnan, ormai fuori dal progetto tecnico. Più di qualche richiesta in Serie B, anche se l'iracheno pare preferire gli interessamenti provenienti dalla Germania.

Cigarini con la maglia dell'Atalanta. Fonte: http://cdn.calciomercato.com

Passando al calcio giocato, l'Udinese sta preparando la sfida con l'Inter in un mini ritiro. Si sta tutti assieme, non per punizione, ma per cementificare il gruppo. Delneri in particolare sta lavorando in queste sedute sulla tattica. Recuperati Jankto e Balic dalla febbre, mentre gli esami strumentali hanno escluso complicazioni per Hallfredsson, uscito dolorante dalla sfida con la Sampdoria e ora di nuovo a disposizione. Infine, piccola nota di cronaca. Capodanno amaro infatti per Kums, che al ritorno si è ritrovato la casa "visitata" da ladri.