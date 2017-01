Udinese - Contro l'Inter per cristallizzare i progressi

Fofana in allenamento. Fonte: https://www.facebook.com/UdineseCalcio1896/

È un'Udinese in salute quella che si appresta ad affrontare l'Inter nel suo primo impegno del 2017. O meglio, c'è gamba, c'è la forma fisica e la convinzione che ora la squadra sia in grado di mostrare il suo talento. Salute ce n'è un po' di meno. L'influenza che aveva colpito Delneri e Widmer, è passata ora a Balic e Lucas Evangelista, che non compaiono nemmeno nella lista dei convocati. In più Hallfredsson non si è ripreso del tutto dal problema accusato contro la Sampdoria. È recuperato, ma si è allenato a singhiozzo. Problemi anche per Thereau, con il francese che, come l'islandese, si è preparato spesso a parte. Vedremo se Delneri vorrà rischiarlo lo stesso nel gelo che attende lo Stadio Friuli (Dacia Arena), data la sua importanza per la squadra, o preferirà preservarlo. Udine infatti attualmente è ghiacciata e anche nella sfida contro gli uomini di Pioli il termometro si aggirerà intorno allo zero. La cosa ha influenzato anche la rifinitura, entrambe le squadre infatti hanno cambiato il programma per evitare il più possibile il freddo. I friulani hanno posticipato di un'ora l'allenamento, mentre la Beneamata si è chiusa in palestra. Gli scontri diretti tra Delneri e Pioli sono in totale equilibrio: una vittoria a testa e tre pareggi, con una media di quattro reti a partita. L'arbitro sarà il signor Doveri.

Jankto si allena in vista della partita. Fonte: https://www.facebook.com/UdineseCalcio1896

Delneri dovrà sciogliere più di qualche dubbio di formazione. In porta l'imprescindibile Karnezis. In difesa rientra Widmer, guarito dal virus che lo aveva colpito. Lo svizzero sarà affiancato dai titolari Danilo, Felipe e Samir. A centrocampo le maggiori difficoltà. Kums e Fofana sono i punti fermi, mentre per il terzo incomodo gli uomini sono contati. Badu è partito per la Coppa d'Africa, mentra Hallfredsson non è al meglio. Dunque a prendere il gettone da titolare sarà ancora una volta Jankto. A inizio stagione si vociferava di un prestito per il ceko, con dubbi sullo spazio che potesse avere, ma alla fine le qualità stanno emergendo e l'ex Ascoli sta dando un contributo importante. Per la panchina, convocati i primavera Bovolon e Magnino, dato che gli uomini sono contati. Assenti chiaramente Lodi e Kone, che stanno cercando acquirenti sul mercato. In avanti Duvàn Zapata è una certezza, mentre le ali saranno tutte da scoprire. Con Thereau non al meglio, si aprono spiragli per Perica, che scalpita da tempo per avere altre chanches dal primo minuto. Dall'altro lato, il ballottaggio è tra i soliti Matos e De Paul, con Delneri che però non ha escluso che possano anche convinvere assieme in campo. Tutto da scoprire dunque il tridente che dovrà sfidare la difesa dell'Inter. Potrebbe essere sempre il solito, esattamente come cambiare per i due terzi.

Pioli istruisce Candreva, uno dei maggiori pericoli dell'Inter. Fonte: https://www.facebook.com/Inter

Il tecnico di Aquileia ha detto di temere tanti elementi della squadra di Pioli. Sulla carta infatti i nerazzurri sono di molto superiori ai friulani. I movimenti di Perisic e Candreva (ex della partita) saranno partircolarmente probanti per la difesa friulana, che ha spaccato in due l'opinione dei tifosi. Alcuni la considerano debole, e quindi vorrebbero rinforzi, per altri invece è solida e ha solo bisogno di tempo, prendendo sul mercato magari solo qualche alternativa (linea che sta seguendo anche la dirigenza). Questa partita darà qualche risposta in più, soprattutto per quel che riguarda Widmer e Samir, i due terzini, che dovranno tenere altissima la concentrazione. In mezzo al campo il terzetto bianconero dovrà poi essere bravo a tenere il fiato sul collo a Banega, Brozovic e Joao Mario, bloccandone le geometrie. Questo, per permettere al tridente di pungere una difesa che non è partircolarmente solida ed è forse il vero punto debole della squadra avversaria, che in particolare sulle fasce sembra soffrire. L'anno scorso non successe e i neroazzurri si presero i tre punti con un sonoro 0-4. Tutto il popolo friulano vuole che non si ripeta una tale figuraccia, chiedendo alla squadra non tanto la vittoria, quanto almeno una prestazione all'altezza di quanto fatto vedere a dicembre.

Probabile formazione (4-3-3): Karnezis; Widmer, Danilo, Felipe, Samir; Kums, Fofana, Jankto; Thereau, Duvàn Zapata, De Paul.

I convocati

Portieri: Karnezis, Perisan, Scuffet

Difensori: Adnan, Angella, Danilo, Faraoni, Felipe, Heurtaux, Parpinel (numero 62), Samir, Widmer

Centrocampisti: Bovolon (numero 60), De Paul, Fofana, Hallfredsson, Kums, Jankto, Magnino (numero 61)

Attaccanti: Ewandro, Matos, Perica, Thereau, Zapata