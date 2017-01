Udinese-Inter, le formazioni ufficiali

Uno scatto dell'ultima sfida tra nerazzurri e bianconeri friulani (www.corrieredellosport.it)

Tutto pronto per il lunch match della Dacia Arena di Udine, si affrontano i friulani padroni di casa e l'Inter, due squadre in salute: prima della sosta quattro risultati utili consecutivi per i bianconeri, tre vittorie di fila per i nerazzurri. A meno di un'ora dal fischio d'inizio di Doveri, ecco le formazioni ufficiali. Del Neri opta per il tridente "pesante" De Paul-Zapata-Thereau, Pioli sceglie il 4-2-3-1 e si affida al tandem Kondogbia-Brozovic in mediana, sulla trequarti altra chance per Banega, che vince il ballottaggio con Joao Mario dopo l'ottima prova pre-natalizia contro la Lazio.

UDINESE (4-3-3): Karnezis; Widmer, Danilo, Felipe, Samir; Fofana, Kums, Jankto; De Paul, Zapata, Thereau. Allenatore: Del Neri.

INTER (4-2-3-1): Handanovic; D'Ambrosio, Miranda, Murillo, Ansaldi; Kondogbia, Brozovic; Candreva, Banega, Perisic; Icardi. Allenatore: Pioli.