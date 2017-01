Udinese - Le pagelle. La prestazione c'è, nonostante la sconfitta

Duvàn Zapata affronta Miranda. Fonte: www.facebook.com/UdineseCalcio1896

Un gran peccato. Dopo una partita del genere ci si aspetterebbe di tornare a casa almeno con un punto. L'Udinese invece purtroppo esece sconfitta dalla sfida con l'Inter. Resta comunque la prestazione di buon livello, che mantiene intatte le speranze per il futuro.

Karnezis 5,5 - Praticamente spettatore per gran parte della partita. Quando chiamato in causa però non dà la solita sensazione di sicurezza. Forse sul primo gol dell'Inter poteva essere più reattivo e nel secondo tempo sbava un paio di volte, come quando all'82' manda il pallone esattamente sui piedi di Joao Mario, rischiando di anticipare la capitolazione friulana.

Widmer 6,5 - Contiene bene Perisic per larghi tratti, anche se ogni tanto, inevitabilmente, gli sfugge, sul gol del raddoppio però il marcatore più vicino era Fofana, non lui. Salva il risultato bloccando il tiro a porta vuota di Joao Mario. In avanti non riesce a farsi vedere molto, perchè deve lavorare tanto in fase difensiva.

Danilo 6,5 - Icardi praticamente in questa partita non è esistito, e il merito è anche suo. Attento e reattivo, anche quando prova a fare da attaccante aggiunto.

Felipe 6 - Dà sicurezza a tutto il reparto con i suoi interventi. Sul primo gol però lascia troppo spazio a Perisic. Impossibile essere sempre addosso all'avversario per tutti e novanta i minuti, ma contro le grandi squadre spesso sono cose che si pagano, specie se l'attacco spreca l'impossibile.

Samir 7 - Il migliore in campo. Candreva non passa mai, o meglio, ha spazio solo quando l'Inter riesce a cambiare lato del campo con un tocco solo. Chiusure sempre perfette e soprattutto fondamentali. Mostra anche grande coraggio quando si invola in un'azione personale, con cui serve a Jankto la palla del momentaneo vantaggio.

Kums 6 - Gioca bene. Cerca di dettare i tempi come dovrebbe fare un regista vero e in difesa spesso i suoi ripiegamenti sono molto importanti. Il mister lo cambia proprio dopo una chiusura fondamentale in area. Delneri però nel post partita lo accusa di aver sbagliato troppi passaggi. (Hallfredsson 6 - Sembra essere l'uomo di fiducia di Delneri a centrocampo e infatti, nonostante i problemi fisici, gli dà una buona mezz'ora di partita. Aggredisce sempre il portatore di palla, anche se il fatto che non sia al meglio si nota, dato che commette qualche liscio di troppo.)

Fofana 5,5 - Per mezzo'ora tiene benissimo il campo, correndo dappertutto e rendendosi molto pericoloso quando porta palla in ripartenza. Tenta il suo solito bolide dalla distanza praticamente subito, ma Handanovic vola e gli nega il gol. Le partite però durano novanta minuti e lui nella ripresa cala tantissimo. La cosa si vede, dato che in mezzo l'Inter inizia a prendere sempre più coraggio.

Jankto 7 - Il ceko sforna quest'oggi un'ottima prestazione. Molto dinamico, attacca, ripiega, aggredisce l'uomo, gli riesce tutto bene. Detta perfettamente il passaggio a Samir per il taglio che porta al suo gol, prova a ripetersi pochi minuto dopo, ma stavolta il tiro esce poco oltre il palo. Come altri, nel secondo tempo cala progressivamente, permettendo all'Inter di alzarsi.

Thereau 6 - Non è al meglio e infatti si vede meno del solito. In attacco non riesce a pungere, dato che deve arretrare spesso ad aiutare Samir, per contenere il pericolosissimo Candreva. Cerca più volte di creare scompiglio tra le linee, ma gli riesce meno di altre volte. La forma fisica è precaria e infatti Delneri, a dieci minuti dalla fine, è costretto a cambiarlo. Quando manca la sua lucidità però, la squadra sembra non saper segnare. (Matos sv - Corre tanto, ma nei pochi minuti che ha a disposizione l'Udinese non riesce a costruire palle partircolarmente pericolose.)

Duvàn Zapata 6 - Lotta e fa a sportellate. Il fatto è che sembra essere l'unica cosa che sappia fare. A parte superare l'uomo in progressione palla al piede usando il fisico, non sembra essere in grado di fare altro. Butta via un paio di contropiedi potenzialmente pericolosi passando malissimo il pallone. In apertura di ripresa ha lo spazio per cercare il gol del raddoppio, ma manca clamorosamente lo specchio della porta. Non fosse una punta, ci starebbe anche. Però, dato che è il centroavanti, sta iniziando a sbagliare un po' troppo.

De Paul 6,5 - Per la prima volta là davanti è il migliore. Si sacrifica tanto per aiutare Widmer e inizia a rinunciare a qualche giocata per far più gioco di squadra. Non sempre riesce a saltar l'uomo, ma quando gli riesce è pericolosissimo. Ha sui piedi l'occasione migliore di tutta la partita per il secondo gol, ma la sorte non sembra volergli benissimo in questo periodo, con la palla che va a sbattere dritta sul palo, ad Handanovic battuto. (Perica 5,5 - Entra in campo per dare più peso all'attacco, dato che il fiato inizia a mancare, ma tocca pochissimi palloni, rendendo il suo ingresso praticamente inutile.)

Delneri 6,5 - Si sapeva che sarebbe stata una partita difficile. La sua squadra la approccia al meglio, mettendo sotto l'Inter e andando in vantaggio. Purtroppo però nel calcio conta segnare e la squadra fallisce troppo spesso l'appuntamento con il gol. È presto per dire che ci sia una dipendenza da Thereau, però il francese sembra essere fino ad ora l'unico attaccante capace di segnare. Quest'oggi l'Udinese ha perso la partita perchè non è stata capace di buttarla dentro e questo lui lo sa. I cambi alla fine, a rigor di logica, ci stanno tutti. Forse la stoccata a Kums nel post partita si poteva evitare.