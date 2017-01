Udinese - Ufficiale Gnoukouri, Delneri ha un nuovo tassello per il suo centrocampo

Gnoukouri è un nuovo giocatore bianconero. Fonte: http://images2.gazzettaobjects.it

Finisce una delle, poche, telenovele di questo mercato invernale. Gnoukouri ha scelto la sua squadra del futuro ed è l'Udinese. Battuta dunque la concorrenza di Crotone e Palermo. Sia i Pitagorici che i rosanero avevano trovato in poco tempo l'accordo con l'Inter, ma il giocatore non gradiva le destinazioni e ha fatto saltare la trattative. Così i friulani ne hanno approfittato per portare a casa un vecchio pallino. L'ivoriano infatti era stato cercato anche nelle sessioni di mercato precedenti, ma senza mai arrivare ad una conclusione.

Arriva dunque il rinforzo a centrocampo richesto da Delneri a inizio mercato. Inizialmente sembrava dovesse arrivare un elemento di esperienza, ma le gerarchie stabilitesi nel reparto, unite al fatto che comunque c'erano già cinque giocatori (anche se Badu sarà out ancora un po' per la Coppa d'Africa), hanno portato la società a scegliere un profilo giovane, che non agiti troppo le acque quando non gioca. Gnoukouri è un elemento in prospettiva e si valuterà in questi sei mesi quanto puntarci, in base a quanto sarà in grado di mettere in difficoltà Jankto, Fofana, Badu, Kums ed Hallfredsson. L'ivoriano infatti arriva in prestito con diritto di riscatto fissato a poco meno di 4 milioni. Cifra considerevole per le casse friulano, ma il giocatore all'Inter ha messo in mostra mezzi interessanti, soprattutto con Mancini. Delneri ha dunque un altro elemento da sgrezzare, per migliorare il presente programmando già il futuro. Questo dovrebbe chiudere la campagna acquisti in entrata, a meno che non venga ceduto qualche elemento della prima squadra (Badu ad esempio potrebbe non prendere bene altra concorrenza, dopo aver già perso il ruolo di titolare inamovibile).

Questo il comunicato ufficiale dell'Udinese Calcio:"Udinese Calcio comunica di aver acquisito dalla società FC Inter, a titolo temporaneo con diritto di riscatto, le prestazioni sportive del centrocampista ivoriano classe 1996 Assane Gnoukouri. Il calciatore indosserà la maglia numero 7.

Il calciatore, originario della Costa d'Avorio, inizia con le under nerazzurre il percorso che lo porta a diversi titoli nazionali giovanili e a conquistarsi la ribalta della Prima Squadra. Gnoukouri ha esordito in Serie A l'11 aprile 2015 nella gara contro il Verona, disputando una settimana dopo il derby contro il Milan da titolare. Complessivamente ha collezionato 11 gettoni di presenza in A, una apparizione in TIM Cup e 4 in Europa League. Nel novembre 2016 ha debuttato con la selezione Under 23 della Costa d'Avorio, nella gara persa contro la Francia."