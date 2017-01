Udinese, Delneri commenta la vittoria: "La squadra sta rendendo bene per i nostri obiettivi"

Delneri appalude i suoi. Fonte: www.facebook.com/UdineseCalcio1896

L'Udinese interrompe la striscia negativa con una vittoria casalinga sul Milan. I friulani sono riusciti a ribaltare l'iniziale vantaggio rossonero, facendo intravedere ancora i soliti limiti, ma giocando più da squadra e con più aggressività. Soddisfatto mister Delneri, che spiega il suo punto di vista ai microfoni di Udinese TV e in conferenza stampa.

Mister Delneri esprime tutta la sua soddisfazione ai microfoni della stampa per la rimonta compiuta sul Milan: "La squadra è stata protagonista di una prestazione importante. Prestazione che c’era stata anche con Inter e Roma. A Empoli non ci siamo espressi come dovevamo, mentre oggi abbiamo dimostrato grande carattere, rimontare un gol al Milan non è semplice. Siamo riusciti a domarli anche nel secondo tempo, che è il loro fiore all’occhiello. Ho visto una squadra positiva, per il campionato che dobbiamo fare noi. Abbiamo recuperato Cyril, ma anche Fofana e Zapata. Non solo, ho visto un miglioramento della linea difensiva, anche centrocampo è in crescita, De Paul poi è più continuo rispetto all’inizio. Tutto ciò ha dato forza alla squadra e credibilità. Ci può stare che nei confronti importanti paghi dazi, ma non voglio vedere più partite come Empoli. Il risultato ci può stare ma non la prestazione. La squadra sta rendendo bene per il nostro obiettivo, adesso vogliamo far crescere i giovani".

Faraoni si è infortunato: "Spero che non sia nulla di grave, sta facendo bene", Thereau sta lentamente tornando ai suoi livelli, dopo i recenti problemi fisici: "Si è allenato bene, deve essere a posto fisicamente per esprimersi al meglio. L'Udinese ora gioca da squadra, ma invece di farlo una volta bisogna farlo dieci volte. Abbiamo trovato il nostro piccolo assetto", su Duvàn Zapata, ancora a secco di gol: "Ha lavorato per novanta minuti, deve migliorare nel fare gol. Però si è trovato li, e non è facile. Zapata non si tocca, lo sa che io lo copro sempre".

A Premium Sport capitan Danilo esprime la sua soddisfazione: "Abbiamo fatto un passo falso contro l'Empoli. Mancava vincere contro una grande, abbiamo fatto una partita di grande sofferenza ma penso che il risultato sia giusto. Polemiche De Sciglio-De Paul? Non ci sono alibi o polemiche, l'Udinese è stata più coraggiosa del Milan oggi. Il Milan è una squadra che palleggia molto ed in avanti sono pericolosi, ma penso che noi abbiamo dato una risposta. Festeggiamo questa vittoria, lasciamo la classifica più avanti".



