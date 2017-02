Udinese, sfata il tabù Artemio Franchi

Udinese,

Impegno duro quello a cui è attesa l'Udinese di Delneri. In anticipo, sabato con calcio d'inizio alle ore 20:45, i friulani se la vedranno con la Fiorentina di Paulo Sousa, una "Viola" ferita dalla scoppola subita all'Olimpico contro la Roma (0-4). Per i padroni di casa si tratterà forse dell'ultima chance per restare aggrappati al "treno" per l'Europa, mentre l'Udinese, reduce dallo scialbo pareggio in casa del Chievo (0-0), giunge alla sfida dell'Artemio Franchi in una tranquilla posizione di classifica, undicesimo posto a quota 29 punti, a -13 dal sesto posto valevole per l'Europa League, ed a +15 rispetto alla zona retrocessione.

Proprio questa tranquillità, derivante da una situazione di classifica "comoda", ha permesso al tecnico Gigi Delneri di lavorare assiduamente e bene durante la settimana. Gli allenamenti e le prove tecniche intraviste al "Dino Bruseschi" lasciano intendere che i friulani si presenteranno al cospetto della Fiorentina con l'ormai classico 4-3-3: il tridente è quello abituale, con De Paul e Thereau a sostenere la punta centrale Duvan Zapata. Anche il pacchetto arretrato sembra ormai fatto, con il tecnico nativo di Aquileia che ha sciolto ogni dubbio e si affiderà al quartetto composto da Widmer, Danilo, Felipe e Samir.

L'insostituibile Karnezis difenderà i pali dei bianconeri, mentre è il centrocampo la porzione di campo in cui l'allenatore pare ancora essere in alto mare. Riaggregato Badu reduce dalla Coppa d'Africa, l'Udinese dovrà rinunciare per circa tre mesi al neo arrivato Gnoukouri causa problemi cardiaci, mentre il belga Steve Kums, non al meglio della condizione fisica, è stato scavalcato nelle gerarchie di Delneri da Hallfredsson. L'unico sicuro del posto è Jankto, ed al suo fianco potrebbero agire proprio l'islandese insieme a Fofana.

Tradizione recente non favorevole per i bianconeri, infatti l'Udinese non vince in casa della Fiorentina dall'ormai lontano 2007, quando a decidere il match fu un gol di Totò Di Natale. Serrvirà una grande prova dell'intero collettivo per invertire questo trend e conquistare tre punti che proietterebbero gli uomini di Gigi Delneri nella parte sinistra della classifica.