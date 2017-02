Udinese - Delneri in conferenza: "Contro la Fiorentina con le idee chiare"

Mister Delneri. Fonte: www.facebook.com/UdineseCalcio1896

Arriva una sfida storicamente molto complicata per l'Udinese. All'Artemio Franchi infatti i friulani non si sono mai trovati bene. Non solo la vittoria non arriva da dieci anni, ma molto spesso le sconfitte si sono trasformate in goleade. Mister Delneri analizza la difficile trasferta, portando sempre avanti il concetto della continuità e spiegando come proverà a fermare una squadra così offensiva come quella viola.

La Fiorentina viene da una sconfitta pesante contro la Roma, l'Udinese dunque vede salire il tasso di difficoltà di una sfida già complicata: "Tutte le partite hanno le loro difficoltà, però in campo si va con le idee chiare. Il risultato di martedì non ci deve illudere sulle reali potenzialità della Fiorentina. Dovremmo giocarla al massimo, con attenzione e con l'idea di poter produrre un buon calcio. Loro hanno giocatori importanti, che possono fare la differenza. Hanno di tutto e di più".



Delneri esprime la sua idea su Chiesa, giovanissimo talento gigliato che sta esplodendo in questi mesi e spiega cosa si sia detto con il ct Ventura, in visita ad Udine ieri. "Chiesa assomiglia molto al padre, che ho allenato quando era giovanissimo al Teramo. Ha qualità importanti. Esprime un buon calcio in velocità e ha dato una buona spinta al settore della Fiorentina, dando anche grande entusiasmo. Ventura? Ha visto che siamo un club importante in prospettiva futura. Mi ha fatto i complimenti per il campionato che stiamo facendo. E' rimasto stupito nel vedere lo stadio migliorato in tutti i suoi settori, e questo gli fa vedere il futuro ancora migliore per l'Udinese. E' un bell'impegno, ma positivo, e siamo felici di poterlo affrontare".

Contro il Chievo Verona i friulani hanno giocato una partita un po' spenta, imitando il ritmo di gioco avversario. Il tecnico spiega invece cosa vuole dai suoi in questa sfida. "Noi vogliamo ripetere la prestazione mostrata col Milan, non quella di Verona. Si deve sempre partire dalle cose positive. Non siamo noi a determinare le partite, ma una serie di fattori, su tutti l'avversario, che può essere più forte, qualitativo o motivato. Quando andiamo a giudicare una partita, dobbiamo mettere in preventivo che non dipende soltanto da noi. Domani affrontiamo una squadra di alto lignaggio e va messo sul piatto della bilancia. Nel calcio c'è sempre un perché: nel calcio o attendi o imposti. Se giochi contro squadre di bassa classifica dovresti impostare, ma magari loro attendono e ti fregano come noi freghiamo le squadre di classifica più alta. Ripeto, nel calcio non c'è mai un "non perché", ma sempre un perché. Noi preferiamo la ripartenza all'impostazione. Fofana? Lo so che non è un robot, così come Thereau, ma la squadra ora ha trovato la sua intelaiatura e faccio fatica a cambiare elementi".

La squadra di Sousa gioca molto all'attacco, la cosa metterà a dura prova la difesa bianconera, sulla quale spesso ci si è interrogati: "Sono una squadra molto offensiva. Martedì hanno giocato con il trequartista e con giocatori di grande velocità. E' vero che le coperte sono sempre corte, per questo dobbiamo mettere in difficoltà loro nel palleggio, per sfruttare ciò che concedono in difesa. Dobbiamo fargli capire che ci siamo anche noi e a non farli rilassare troppo in difesa. Ma questa cosa siamo riusciti a farla in molti campi, anche difficili, come quello della Juventus. Il rientro di Badu ci da nuove soluzioni. Poi abbiamo giovani interessanti come Balic ed Evangelista, che possono rappresentare buoni innesti, soprattutto a gara in corso. Ci sarà spazio per tutti, soprattutto con questo mercato chiuso. Widmer? E' un giocatore che quest'anno è stato sfortunato con gli infortuni. Ha però grande volontà; esterno basso con qualità di corsa e spinta, come si richiede a un esterno difensivo moderno. Bisogna sempre avere positività, fiducia, e credibilità in quello che facciamo".

Badu è rientrato dalla Coppa d'Africa dopo un mese di assenza, Delneri parla di come lo ha ritrovato al momento del rientro e del fatto che il Franchi sia sempre stato un teatro insidioso per l'Udinese: "Bene. Gli ha fatto bene il giretto in Africa. Il mercato chiuso ha una valenza importante sotto questo punto di vista. L'ho visto pimpante, propositivo. Per noi è una presenza importante, in campo e nello spogliatoio. L'Udinese non vince lì dal 2007? Non mi tocco (ride, ndr). Esistono campi complicati, come Genova per esempio. Il Franchi lo è sempre stato anche e soprattutto per la qualità della squadra. Ci ho vinto la prima volta che ci sono andato in A. Penso che, a prescindere dal risultato, dovremmo uscire con la maglia sudata e la consapevolezza di aver dato tutto".

Ormai l'Udinese sembra essere salva, ma il mister sa come tenere tesa la corda: "Il ruolo dell'allenatore non è cambiato nel tempo. E' cambiato il confronto con i giocatori, ma l'allenatore è sempre stato, è e sarà una specie di psicologo. Ma, al di là della classifica, va considerato che i giocatori scendono sempre in campo per vincere e per dare il massimo; ne hanno il dovere. Tutto si può dire di Chievo, tranne del carattere e delle gambe che i ragazzi hanno messo in campo, con agonismo e intensità. Basti vedere il numero di ammoniti. La nostra mentalità resta quella di andare a prendere chi c'è davanti".

(Fonte: http://www.udinese.it)