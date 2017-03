Udinese, Jankto pensa alla sfida contro la Juventus: "Vogliamo fare una grande gara"

Jakub Jankto in azione con la maglia dell'Udinese (Getty Image)

Il centrocampista ex Ascoli Jakub Jankto, ora perno della mediana dell'Udinese, è stato il protagonista dell'incontro con i ragazzi della Junior TIM Cup, la cui tappa è prevista per domenica in occasione di Udinese-Juventus. Il centrocampista, dopo il tradizionale momento in compagnia dei ragazzi degli oratori, è intervenuto ai microfoni di Udinese TV: "Sono davvero molto felice perchè fino a pochi anni fa ero un bambino come loro e capisco le loro emozioni. Anche noi in Repubblica Ceca avevamo una iniziativa simile a questa, serve parecchio per far crescere i ragazzi ed avvicinarli ulteriormente al gioco del calcio".

Un primo anno in Serie A positivo, Jankto ha conquistato il posto da titolare, senza mai più mollarlo: "E' una bella cosa esordire in A, è un torneo splendido, e sono felice di giocare contro grandi campioni. E' una sensazione fantastica, poi qui ad Udine l'ambiente è perfetto per poterti esprimere al meglio".

Il prossimo match per l'Udinese non è dei più semplici. Allo Stadio "Friuli", ribattezzato Dacia Arena, arriva la Juventus, lanciata verso la conquista dello Scudetto: "La Juventus è una grandissima squadra, annovera campioni del calibro di Dybala ed Higuain che sono tra i più forti al mondo. Stiamo preparando bene questa gara, nei minimi dettagli. Vogliamo regalare una gioia ai nostri tifosi. Lo stadio sarà pieno, e dunque abbiamo intenzione di rendere felice il nostro pubblico dopo gli ultimi risultati non troppo positivi. Siamo molto concentrati, lunedì abbiamo cenato tutti insieme. Il gruppo è la vera forza per raggiungere importanti traguardi".

Il ceco è già andato a bersaglio quest'anno contro la Juventus, nel match d'andata allo Juventus Stadium, perso dai friulani 2-1. Siglò il gol del momentaneo vantaggio: "Mi piacerebbe molto ripetere il gol dell'andata, però mi auguro che possa essere utile alla squadra per conquistare punti".

IL VIDEO DEL GOL DI JANKTO NEL MATCH D'ANDATA: