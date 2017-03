Udinese - Delneri non vuole chiacchere contro la Juve: "Niente proclami, solo fatti"

Delneri in conferenza. Fonte: www.facebook.com/UdineseCalcio1896

L'Udinese è in netta difficoltà. Lo dimostrano i fischi arrivati alla fine della partita casalinga contro il Sassuolo e l'assenza di gol in una gara giocata comunque bene contro la Lazio. Ora allo Stadio Friuli (Dacia Arena) arriva la Juventus. La casa delle zebrette sarà gremita da tifosi avversari, cosa che renderà far punti contro la capolista ancora più arduo, ma Delneri vuole che i suoi giocatori mettano in campo i fatti per guadagnarsi almeno gli applausi di quella metà di pubblico che supporterà i bianconeri. Sarà lasciato a riposo dopo tanto tempo Thereau, che nelle ultime partite non ha assolutamente brillato.



Mister Delneri esordì sulla panchina friulana proprio nel match dell'andata contro la Juventus. La prestazione fu molto positiva e va ripetuta, anche se la Vecchia Signoria sembra essere migliorata molto rispetto a quel periodo:

"Vorremmo ripeterla, anche se la Juve mi sembra molto cresciuta da quella partita. Sarà una gara in cui la Juventus avrà voglia di continuare la sua serie positiva e noi andremo in campo senza timori reverenziali. Attendere la Juventus non è favorevole e quindi cercheremo di combattere con le nostre armi. Sarà importante tenere ritmi alti a livello fisico, perché se la buttiamo sulla tecnica, loro sono più forti. Dovremo non buttare la palla. Abbiamo già dimostrato di poter mettere in difficoltà la Juventus, ma non possiamo non rispettare un avversario grandissimo. Non serve dare messaggi o altro, ma solo far parlare il campo. Niente proclami, ma solo fatti".



Caldo il tema Thereau. Il francese è uno dei senatori della squadra e si sente la mancanza delle sue prestazioni. Il tecnico rivela che contro i torinesi sarà tenuto a riposo:

"Thereau resta a riposo domani. Penso che lui meriti grande rispetto per quello che ha fatto fino ad adesso. Lui ha sempre avuto l'atteggiamento giusto, ma ora deve recuperare bene. Avrebbe giocato sicuramente se non ci fosse stato un discorso tra me e lui in cui abbiamo deciso di averlo in perfette condizioni per le prossime due gare che verranno, contro Pescara e Palermo".



Nella sfida con la Lazio servivano punti, che però non sono arrivati nonostante la prestazione, ma il mister non teme che i suoi ragazzi mollino la presa.

"La squadra ha sempre dato risposta. Con la Lazio ha atteso molto bene l'avversario, gestendo bene le energie. Noi dobbiamo impostare la partita in base anche a chi affrontiamo, e la gara di Roma ci dà fiducia. Ora la squadra deve continuare a credere in se stessa e migliorare sempre, soprattutto nella finalizzazione, cosa che sta mancando in questo momento".



In chiusura di conferenza stampa Delneri analizza tatticamente questa difficile partita, tenendo anche conto del fatto che la squadra viene da tre sconfitte consecutive:

"La Juventus ha armi per fare male in qualsiasi modo tu la vada a prendere, alto o basso che sia. L'importante è essere equilibrati. Con concentrazione e attenzione si può fare bene, anche contro la squadra più forte d'Italia. Domani ci vuole coraggio e bisogna "sgarfar dopli". Tre sconfitte di fila? Vanno analizzate le sconfitte, che fanno sempre male, anche se il punto con la Lazio avrebbe cambiato qualcosina solo a livello di morale. Per la gara contro la Juve non sarebbe cambiato nulla. I ragazzi vogliono fare un finale di campionato importante. Noi dobbiamo cercare di offendere, perché con la Juve non puoi difenderti a oltranza. Bisogna fargli pensare che ci siamo anche noi".

(Fonte: www.udinese.it)