Udinese - Fofana sotto i ferri

Fofana - Foto: LaPresse

Sono state ore di attesa concitate per l'Udinese. Alla fine la notizia tanto temuta è arrivata: Fofana dovrà sottoporsi ad intervento chirurgico per ridurre la frattura al perone rimediata nella sfida contro la Juventus. Nel contrasto con Alex Sandro infatti la sua gamba destra è rimasta impantanato in una zolla, scaricando il peso del corpo, mentre la sinistra è stata involontariamente schiacciata dalla stazza del brasiliano. L'impressione è stata sin da subito un infortunio grave. Dalle analisi preliminari appena uscito dal campo, dopo aver lasciato il posto a Badu, è subito emersa la possibilità di una frattura del perone, poi confermata una volta giunto a Villa Stuart. La speranza, espressa dallo stesso DS Bonato, è che si potesse almeno evitare di mettere mano ai ferri, cosa che invece accadrà.

Stagione dunque finita per il povero Seko, che dovrà così continuare il suo percorso di crescita dalla prossima stagione, con il suo talento che mancherà sicuramente al centrocampo friulano. Il francese sapeva infatti portare avanti benissimo il pallone liberandosi degli avversari con i suoi rapidi e potenti movimenti. Possibile che il suo sostituto sia Badu, pari ruolo, ma tutto dipenderà dall'impostazione tattica che Delneri vorrà dare alla squadra. Possibile anche che, volendo proseguire con un 4-4-2, Jankto venga accentrato, inserendo uno tra Gabriel Silva e Alì Adnan a sinistra. La perdita è pesante, perché si tratta del giocatore di maggior talento della squadra, ma mister Delneri troverà sicuramente la soluzione migliore per rendere il meno evidente possibile la sua assenza.

Questa la news rilanciata da calciomercato.com, in attesa del comunicato ufficiale dell'Udinese Calcio: "Il centrocampista dell'Udinese, Seko Fofana sarà operato a breve a Villa Stuart, a Roma. Il responso dei controlli a cui è stato sottoposto oggi nella clinica romana per un consulto su come procedere a seguito della frattura del perone sinistro, rotto domenica nel corso del primo tempo della gara contro la Juventus, non ha lasciato spazio a dubbi. Al giocatore serve un intervento chirurgico. I tempi di recupero saranno valutati all'esito dell'intervento ma, con ogni probabilità, per il giovane francese di origini ivoriane la stagione è già chiusa."

(Fonte: calciomercato.com)