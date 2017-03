Pescara-Udinese in diretta, LIVE Serie A 2016/2017

Benvenuti alla diretta scritta, live e online, di Pescara - Udinese (15.00), match valido per la 28° giornata della Serie A Tim 2016/2017. Si gioca all'Adriatico, dirige il signor Celi.

Il Pescara approda alla sfida odierna dopo il KO di Genova. 3-1 per la Sampdoria in Liguria. L'effetto Zeman perde di forza, i biancazzurri incassano l'ennesima batosta e osservano dal fondo della graduatoria la massima serie. 12 punti all'attivo, pochi per ipotizzare un rientro vincente. L'Empoli, quart'ultimo, ha un cuscinetto di vantaggio consistente, il Pescara pensa a ben figurare e getta un occhio alla prossima stagione.

Discorso diverso per l'Udinese, il pari con la Juve rinvigorisce la squadra di Delneri e stoppa un periodo negativo. Con il Pescara, fondamentale ottenere l'intera posta per nobilitare una stagione fin qui positiva, specie dopo il cambio in panchina. I friulani sono a quota 30, una lunghezza sopra il Genoa, al tappeto nel derby della lanterna, e due sopra il Bologna. Cagliari e Sassuolo sono un passo avanti, obiettivo sorpasso.

Udinese - Un assente eccellente nell'Udinese, Fofana. Stagione finita per lui. Ai box anche Faraoni, Felipe, Gnoukouri e Lucas Evangelista. 4-3-3 probabile, con Zapata al centro dell'attacco. Ai suoi lati Perica e De Paul, in panchina il recuperato Thereau. Hallfredsson dirige la mediana, schermo a protezione della linea di difesa. Mezzali Badu e Jankto. Karnezis tra i pali, Danilo e Angella formano la coppia centrale. Esterni bassi Widmer e Samir.

Pescara - Zeman deve rinunciare a Bahebeck, Campagnaro, Pepe, Gilardino e Vitturini. Coda è fermo per un turno di squalifica. 4-3-3, modulo quindi speculare. L'ariete Cerri pilota il reparto offensivo, Benali e Muric a supporto del 20. Il boemo conferma Bruno a centrocampo, con Verre a dar qualità. Memushaj completa il pacchetto. Davanti a Bizzarri, da destra a sinistra, Zampano, Stendardo, Bovo e Biraghi, con quest'ultimo in ballottaggio con Crescenzi.

In conferenza, un Delneri attento ad analizzare diversi aspetti. Il tecnico ripercorre i 90 minuti con la Juventus ed introduce la sfida con il Pescara. Non manca, come di consueto, un occhio alla formazione. Da Zeman a Lopez, dal Pescara al Palermo, sequenza alla portata ma da non sottovalutare.

Zeman riserva, ai microfoni della stampa, elogi al gruppo. La squadra ascolta i dettami del tecnico e cresce giorno per giorno. Nessun assillo quindi di classifica, un percorso, un'evoluzione che prescinde dal risultato di stagione.