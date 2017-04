Torino - Udinese diretta, LIVE Serie A 2016-2017 (12.30)

Cari Amici lettori di Vavel Italia, buongiorno (o, data l'ora, buon pranzo) e benvenuti alla diretta scritta live ed online di Torino - Udinese, ultimo anticipo per quanto riguarda il programma relativo alla 30^ giornata del campionato di Serie A Tim 2016/17.

Partita che per entrambe vale quasi soltanto per l'onore per entrambe le squadre. Il Torino ha parzialmente fallito l'obiettivo fissato all'inizio della stagione. Mihajlovic infatti doveva costruire un gruppo capace almeno di lottare per una posizione europea fino alla fine della stagione, cosa che invece, alla trentesima giornata, è già impossibile. Invece la squadra occupa attualmente il decimo posto con quaranta punti e difficilmente si potrà andare oltre il nono posto, occupato dalla Sampdoria a quarantuno punti. L'Atalanta, sesta a cinquantacinque punti, è lontana anni luce. La cosa ha chiaramente creato dei malumori, ma i granata hanno delle zone che evidentemente scricchiolano. Se in avanti c'è Belotti che è in continua e netta crescita (e lotta per vincere la classifica cannonieri), coadiuvato da gente del calibro di Ljajic e Iturbe, dietro invece si balla un po'. Infatti il colpo a sorpresa Hart non sempre riesce a coprire le falle di una coppia difensiva formata da Rossettini e Castan e che ha concesso più di qualcosa in queste partite. Inoltre il centrocampo ha pagato numerosi infortunii (di nuovo fermo Obi). Per l'Europa quindi, occhi sull'anno prossimo.

Situazione simile per l'Udinese, ma con uno stato d'animo diverso. Con la vittoria sul Palermo per 4-1 i punti di vantaggio sul terzultimo posto infatti sono diventati ventuno. Abbastanza per poter dire che l'obiettivo d'inizio anno, ovvero la salvezza tranquilla, è raggiunto. La cosa che più ha fatto discutere in queste due settimane di pausa per le Nazionali è stata la mancata attivazione della clausola per il rinnovo automatico di Delneri, colui che è stato in grado di costruire un'intelaiatura che, per ora, sembra aver tirato fuori i bianconeri dal buco nero del post Guidolin. Anche per le zebrette occhi dunque sulla prossima stagione, ma intanto si può migliorare lo score di questa, puntando, per esempio, proprio al decimo posto del Torino, che a quaranta punti sembra essere più che raggiungibile. Si tratta dunque di un piccolo scontro diretto e la cosa deve dare quegli stimoli che forse il raggiungimento dell'obiettivo può aver fatto venir meno, in attesa dell'anno prossimo dove, se la dirigenza riuscirà a trattenere i talenti e a sistemare qualche tassello, allora si potranno sognare posizioni più gloriose, anche se già la permanenza di Zapata (che è solo in prestito) è molto dubbia. Una vittoria sui granata sarebbe anche la terza di fila, cosa che accadrebbe per la seconda volta in stagione.

Il Torino, che intanto ha annunciato per l'anno prossimo l'ingaggio del giovane difensore Lyanco, ha qualche infortunato, ma Mihajlovic ha i giocatori migliori a disposizione e potrà quindi mettere in campo la migliore formazione possibile per cercare una vittoria che manca da due vittorie. Nel match pre pausa è infatti arrivato un pareggio contro l'Inter, mentre contro la Lazio è arrivata una sconfitta. Tanta scelta non significa per forza che la formazione sia già fatta, ci sono svariati ballottaggi. In difesa, davanti al solito Hart, ci saranno sicuramente Rossettini e Zappacosta, mentre ci sono Moretti ad insidiare Castan e Molinaro che potrebbe far rifiatare Barreca. In mezzo in regia ormai Valdifiori ha perso il posto in favore di Lukic, con Baselli e Acquah al posto di Benassi (rientrato non al meglio dagli impegni con la Nazionale). In avanti confermatissimi Belotti e Iago Falque, mentre ci sono ancora frizioni tra il tecnico e Ljajic, con quest'ultimo che potrebbe guadagnarsi l'ennesima panchina punitiva della carriera, in favore di Iturbe. Assenti Carlao e Obi per infortunio. Diffidati Moretti, Castan, Lukic e Rossettini.

C'è spazio per un po' di pepe nelle dichiarazioni pre partita, nonostante lo scarso valore per la classifica. Mihajlovic infatti non sembra aver gradito alcune parole di Delneri, secondo il quale i granata hanno raccolto meno di quanto avrebbero dovuto, in base agli investimenti estivi: "Delneri deve fare i conti con la sua squadra e non sa quali sono i nostri obiettivi. Conosco Delneri e so che è una persona rispettosa non voglio fare polemiche e domani chiarirò con lui che cosa voleva dire. Se voleva dire altro sono cavoli di chi mi ha fatto questa domanda. Il nostro obiettivo è l'Europa da raggiungere in due anni. Adesso dobbiamo fare più punti rispetto all'andata e possiamo riuscirci".

Probabile formazione Torino (4-3-3) - Hart; Zappacosta, Rossettini, Castan, Molinaro; Lukic, Acquah, Baselli; Iago Falque, Belotti, Iturbe.

L'Udinese ha ben tre titolari da poco fuori per infortunio, Delneri quindi si ritrova a dover fare un po' di scelte. Karnezis è ancora alle prese con il problema al mignolo e non ci sarà. Al suo posto il giovane Scuffet avrà un'altra occasione per rendere ancora più grave il problema portieri ad Udine (troppi talenti nello stesso momento). Davanti al "figlio del Friuli" ci saranno Widmer, Danilo, Samir, ma non il solito Felipe, che ha ancora problemi e non è stato nemmeno convocato. Per Angella quindi terza partita di fila da titolare, con l'ex Empoli che così sta ottenendo lo spazio chiesto a gennaio, facendo comunque bella figura. In mezzo al campo a livello di disposizione dipenderà molto da che scelta farà davanti Delneri per sostituire l'infortunato Thereau. Dovesse optare per uno tra Matos ed Ewandro (in palla nelle amichevoli con Istra e Campodarsego), allora sarà classico terzetto con Hallfredsson, Badu e Jankto (che potrebbe non fare tutta la partita, dato che ha giocato anche le due partite della Repubblica Ceca e non rifiata da tanto). Dovesse invece esserci Perica, ecco allora che De Paul scalerebbe a fare da esterno destro, formando un centrocampo a quattro e lasciando la scena ad una coppia d'attacco Perica-Duvàn Zapata. Il colombiano è sembrato trovarsi a suo agio con il croato solo in caso di attacco a due punte e sarà della partita nonostante sia rientrato dalla Colombia solo da pochissimo. Assenti Fofana, Felipe, Fofana, Karnezis e Thereau, Gnoukouri. Diffidati Jankto e Perica.

Delneri è conscio che sulla carta il Torino è favorito: "Il Toro è costruito per altri obiettivi, che non sono i nostri. Ha il capocannoniere. Ha nazionali titolari. Per noi è una partita sulla carta impari come concetto, poi il calcio è fatto di espressioni di campo e questa deve essere una motivazione per noi. Loro sono una squadra fisica, ma all'andata abbiamo dimostrato di poter crear loro difficoltà".

Probabile formazione Udinese. Opzione a) (4-3-3) - Scuffet; Widmer, Danilo, Angella, Samir; Hallfredsson, Jankto, Badu; Matos/Ewandro, Duvàn Zapata, De Paul. Opzione b) (4-4-2) - Scuffet; Widmer, Danilo, Angella, Samir; Jankto, Hallfredsson, Badu, De Paul; Perica, Duvàn Zapata.

All'andata è finita 2-2 allo Stadio Friuli (Dacia Arena). In quella sfida l'Udinese ha mostrato di soffrire il fortissimo attacco granata, subendo gol da Benassi e Ljajic, ma anche di essere in grado di rispondere con la fisicità in mezzo all'area, con entrambi i gol friulani che arrivarono da palle alte, con Thereau e Duvàn Zapata pronti a insaccarle come falchi. Il bilancio comunque è in favore del Torino, soprattutto all'Olimpico. Nelle ultime cinque sfide infatti sono arrivate tre vittorie granata ed una sola friulana, proprio nella stagione passata. Fu Stipe Perica a segnare e a consegnare a Colantuono una delle poche vittorie della sua Udinese.

Ad arbitrare la sfida sarà il signor Ghersini di Genova, coadiuvato dai guardalinee Di Iorio e Mondin, quarto uomo Tegoni, addizionali Fabbri e Minelli.