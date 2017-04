Torino-Udinese: probabili formazioni e curiosità del match

torino-udinese formazioni e curiosità del match

Nonostante siamo solo ad inizio aprile, Torino-Udinese sembrerebbe già un match di fine campionato, guardando la classifica. Due squadre che ormai sono già salve, ma che non possono ambire ad obiettivi europei.

Eppure, le motivazioni ci sono, in particolare per il Torino non vince da due partite: davanti ai suoi tifosi vuole tornare al successo. Di fronte però c'è una Udinese in grande forma reduce da due vittorie consecutive ma alle prese con diverse assenze. Vediamo le ultime dai campi e le probabili formazioni del match.

Nel Torino pochi dubbi per Mihajlovic che ha tutta la rosa a disposizione ad eccezione del solo Obi. Davanti a Hart dovrebbero agire in difesa Zappacosta e Molinaro sulle fasce, con Rossettini e Castan (favorito su Moretti) centrali. A centrocampo probabile conferma per Acquah che comporrà il trio in mediana con Lukic e Baselli. In attacco si torna al classico tridente con Iago Falque e Ljajic esterni a supporto del capocannoniere del torneo Belotti con Iturbe che partirà dalla panchina.

Sono diverse invece le assenze in casa Udinese. Il tecnico Delneri deve rinunciare a Thereau, Karnezis, Felipe, Fofana, Gnoukouri e Faraoni. Undici quasi obbligato dunque per i friulani che si dovrebbero schierare a specchio con Scuffet in porta, Widmer, Danilo, Angella e Samir in difesa, Badu, Halfredsson e Jankto a centrocampo con il trio offensivo composto da De Paul, Zapata e Perica.

Probabili formazioni

Torino (4-3-3): Hart; Zappacosta, Rossettini, Castan, Molinaro; Acquah, Lukic, Baselli; Iago Falque, Belotti, Ljajic. All. Mihajlovic

Udinese (4-3-3): Scuffet; Widmer, Danilo, Angella, Samir; Badu, Halfredsson, Jankto; De Paul, Zapata, Perica. All. Delneri

I precedenti

Torino e Udinese si sono affrontate 63 volte in Serie A: per i granata 20 vittorie, contro le 23 dei bianconeri (20 i pareggi).

Solo cinque gol nelle ultime cinque sfide di campionato in casa del Torino tra queste due squadre: tre vittorie granata, un successo bianconero e un pareggio.

Statistiche Opta

- In casa il Torino non perde da dicembre contro la Juventus: da allora tre successi e tre pareggi.

- Il Torino è la squadra di questo campionato che ha l’attuale striscia di partite con gol concessi più lunga (10).

- Nelle 11 partite del 2017, il Torino ha la terza peggior difesa del campionato, con 21 gol subiti, dietro solo a Pescara (33) e Palermo (25).

- L’Udinese ha segnato sette gol nelle ultime due partite di campionato: solo tre volte i bianconeri sono arrivati a tre gare di fila con almeno tre gol segnati in Serie A, l’ultima nel gennaio 2011.

- Sono 13 i gol di testa del Torino in questo campionato, nessuna squadra ne ha fatti di più.

- Andrea Belotti è il giocatore che ha commesso (69) e subito (94) più falli in questo campionato.

- Belotti ha segnato 22 gol finora in questo campionato: in una singola stagione di Serie A l’ultimo giocatore del Torino a realizzare più reti è stato Benjamin Santos nel 1949/50 (27).

- Cyril Théréau (11) e Duván Zapata (otto) hanno raggiunto i rispettivi record di gol segnati in un singolo campionato di Serie A.

- La prossima sarà la partita numero 100 di Andrea Belotti in Serie A.