Udinese, ufficiale il rinnovo di Jankto: il giovane centrocampista si lega ai friulani fino al 2021

Jakub Jankto, centrocampista classe 1996 appone la firma sul rinnovo di contratto. Fonte foto: udinese.it

Già da qualche settimana, dalle parti della Dacia Arena, la notizia del rinnovo di Jakub Jankto stava circolando con insistenza crescente. D'altronde, la stagione sin qui da incorniciare del giovane centrocampista ceco, ha attirato in un battibaleno l'attenzione dei top club nostrani, già pronti ad intavolare una trattativa per assicurarsi l'ultimo gioiello della ricca vetrina Pozzo.

Invece, puntuale come un orologio svizzero, è arrivato il vociferato rinnovo di contratto. Un rinnovo reso ufficiale proprio nel pomeriggio di oggi dal club friulano, felice per aver allungato il proprio rapporto con il classe 1996 fino al 30 giugno 2021.

Jankto, talento sopraffino abbinato a polmoni di ferro e grande dedizione alla causa, ha stupito tutti nella sua prima stagione tra i grandi: cinque gol e quattro assist distribuiti nelle sue prime 22 presenze in Serie A, ad appena 20 anni, rappresentano un biglietto da visita niente male, che ha spinto il club della Famiglia Pozzo a blindare il prima possibile il gioiello.

Sul ceco, in pianta stabile all'interno della Nazionale Under 21 del suo Paese, si sono già posati gli occhi di Juventus e Napoli, intenzionate a consolidare quel rapporto privilegiato che negli anni passati ha visto l'Udinese fornire molti top player a bianconeri e Partenopei. A tal proposito, proprio in relazione al Napoli avversario nel match di domani al San Paolo, Gigi Delneri ha detto la sua, auspicando per Jankto una carriera da ripercorrere sulle orme di Marek Hamsik: "Ha dalla sua la giovane età, la personalità e la capacità di stare in campo. Deve mantenere il giusto equilibrio e pedalare ancora molto, usando giocatori come Hamsik come modello per capire quali sacrifici servano per arrivare ad alti livelli. Lo slovacco è un campione conclamato, spero che Jakub possa ripercorrerne le orme".

Il momento della firma. Fonte foto: udinese.it

Questo, il breve ma significativo comunicato, con cui l'Udinese ha ufficializzato il rinnovo di Jakub Jankto: "Udinese Calcio comunica di aver rinnovato, con reciproca soddisfazione, il contratto in essere con il centrocampista classe 1996 Jakub Jankto. Il calciatore, che ha già messo a referto 5 gol in 22 presenze in Serie A, ha siglato il nuovo accordo fino al 30 giugno 2021".