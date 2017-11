Serie A - Udinese ricoperta di fischi, il Cagliari fa tre punti col minimo sforzo (0-1)

Delneri come da previsioni si affida a Balic in mezzo al campo, mentre dietro sorprende e opta per Angella e Samir terzino sinistro. Lopez invece non riserva sorprese, con Joao Pedro e Romagna che vincono i rispettivi ballottaggi con Farias e Pisacane.

Al termine di una partita giocata in modo orribile dall'Udinese, viva per quindici minuti, i tre punti vanno al Cagliari, che si stacca dalle zone calde. Finisce 0-1.

Formazione Udinese (4-4-2) - Bizzarri; Widmer, Danilo, Angella, Samir; De Paul, Barak, Balic, Jankto; Maxi Lopez, Perica. All. Delneri

Formazioni Cagliari (3-5-2) - Rafael; Romagna, Andreolli, Ceppitelli; Faragò, Padoin, Ionita, Cigarini, Barella; Pavoletti, Joao Pedro. All. Lopez

PRIMO TEMPO

A partire meglio è l'Udinese, che cerca fin da subito di schiacciare il Cagliari nella propria area. La pressione porta a un'occasione colossale da gol già al 9': botta da fuori di Barak, la respinta di Rafael è corta, Maxi Lopez arriva per il tap in di testa, ma spedisce clamorosamente a lato a porta vuota. Nell'arco di due minuti il Cagliari risponde, palla di Faragò per Pavoletti, che prende il tempo a Widmer e colpisce di testa, mandando però fuori. Alcuni minuti di stallo, poi un'altra fiammata. Al 21' Barak mette sul secondo palo per l'inserimento di Jankto, che però arriva male sul pallone e spedisce la sfera sul fondo. Subito dopo si accende De Paul, che con un cross prova a servire Maxi Lopez, Ceppitelli va in anticipo, sfiorando il clamoroso autogol.

Alla metà della prima frazione il Cagliari ha una delle chance migliori per passare in vantaggio. Cross di Barella, sponda di Ionita all'indietro per Pavoletti, il quale tira di sinistro, trovando la respinta di un attentissimo Bizzarri. L'Udinese ha un moto di orgoglio e si ripropone in avanti al 35', nel mezzo di un monologo del Cagliari. Tiro del solito Barak che viene smorzato, Widmer è tutto solo in area, ma spara troppo centralmente, trovando la respinta di Rafael, qualche secondo dopo Manganiello ferma tutto. Ha visto con l'aiuto del VAR la posizione di fuorigioco dell'ex Aarau. Uno-due dei sardi a cinque minuti dallo scadere. Prima Faragò con un tiro cross costringe Bizzarri alla deviazione, con Joao Pedro che manca il tap in per un nulla. Subito dopo Barella trova ancora una volta Pavoletti, che, dopo un controllo imperfetto, riesce comunque a calciare, trovando però il super riflesso del portiere bianconero. Il primo tempo termina sullo 0-0.

SECONDO TEMPO

L'Udinese in avvio di ripresa sfiora il gol, con De Paul che batte una punizione tesissima, che Perica però non riesce a trasformare da due passi. Tempo sessanta secondi e il Cagliari concretizza la superiorità in campo: lancio di Barella, Danilo e Widmer si addormentano lasciando Joao Pedro tutto solo. Pallonetto del brasiliano che beffa Bizzarri (0-1). I friulani reagiscono, al 59' Maxi Lopez serve in area Perica, il croato è defilato e la sua botta sul primo palo viene respinta da Rafael. Un minuto dopo la palla arriva invece a Maxi Lopez, che si vede di nuovo respingere la conclusione dal portiere sardo. La reazione friulana finsce qui. Il Cagliari gestisce il risultato con ordine.

I friulani si rivedono all'84', quando Bajic con un filtrante serve Lasagna, che viene però anticipato dall'uscita di Rafael. Può addirittura raddoppiare la squadra ospite, con Farias che però spreca il contropiede, facendosi neutralizzare il tiro da Bizzarri. Udinese nel pallone. Nei minuti di recupero i padroni di casa si fanno trovare completamente scoperti, con il portiere argentino che deve andare con un'uscita disperata. Avversario falciato, Manganiello lascia proseguire, ma poi con il VAR espelle il portiere bianconero, probabilmente unico salvabile della partita. Va Samir in porta, visto che l'Udinese era rimasta senza cambi. Finisce dunque 0-1, tre punti d'oro per il Cagliari, bordata di fischi per l'Udinese.