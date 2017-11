Udinese - Carte coperte per Oddo in vista del Napoli

Maxi Lopez (33) non è più così certo del posto

Speravamo che mister Oddo lasciasse qualche indizio sulla formazione nella sua prima conferenza stampa prepartita, ma così non è stato. Il tecnico ha lasciato tutto assolutamente avvolto nell'oscurità, tranne ovviamente per quanto riguarda Scuffet, vista la squalifica di Bizzarri. L'ex Pescara ha detto di aver trovato il portierino tranquillo e voglioso di dimostrare le proprio capacità, dopo un momento molto complicato, dove ha commesso tutta una serie di errori in successione. Anche sugli infortunati la situazione è chiara: Stryger Larsen è recuperato, Hallfredsson no, Behrami ci era vicino, ma ieri mattina ha avuto l'ennesimo fastidio muscolare e quindi salterà anche questa partita dell'ex. Poco altro è emerso dalle dichiarazioni del mister, se non che non ci saranno grandi stravolgimenti tattici e che tutti i giocatori saranno nel proprio ruolo naturale, per potersi esprimere al meglio. Il grande lavoro di questi giorni è stato fatto più in ottica mentale dunque, per scuotere una squadra che in molti elementi è parsa apatica.

Ci dovrebbe comunque essere un cambio di modulo. Se la difesa a tre sembra essere molto azzardata (anche se la questione di non effettuare stravolgimenti potrebbe anche essere pretattica), è molto probabile che si torni a giocare con il trequartista dietro le punte. Come detto in porta ci sarà Scuffet. Già in difesa però iniziano i primi dubbi. Widmer sarà in ballottaggio con Stryger Larsen. Lo svizzero sarebbe il titolare, ma ha sfornato contro il Cagliari una prestazione orripilante. Non sarebbe dunque assurdo vedere il danese in campo come terzino destro. In mezzo Danilo, essendo il capitano, difficilmente sarà scalzato. A sinistra invece altra sfida interna. Bisognerà vedere per Oddo se Samir sia un terzino o un difensore centrale, visto che il ragazzo ha fornito buone prestazioni in entrambi i ruoli. Se il brasiliano sarà a sinistra, allora in mezzo giocherà Nuytinck. Altrimenti toccherà ad Alì Adnan. In mezzo sia Behrami che Hallfredsson sono infortunati. Difficile rivedere Balic, che non sembra essere nell'ambiente adatto per crescere. Molto più facile che il terzetto sia composto da Jankto, Barak e Fofana. Trequartista De Paul, che quindi torna accentrato come agli inizi in bianconero e al Racing, con Lasagna che farà la seconda punta. Ballottaggio Maxi Lopez-Bajic per quanto riguarda il ruolo di centroavanti, con il bosniaco che sembra piacere di più al nuovo mister rispetto che a Delneri. Nell'estremo caso in cui ci fosse la difesa a tre, il centrale aggiuntivo sarebbe Angella, con Lasagna fuori dai giochi.

I convocati

PORTIERI - Borsellini, Gasparini, Scuffet

DIFENSORI - Angella, Bochniewicz, Samir, Danilo, Nuytinck, Alì Adnan, Stryger, Pezzella, Widmer

CENTROCAMPISTI - Balic, Barak, De Paul, Fofana, Ingelsson, Jankto, Pontisso

ATTACCANTI - Bajic, Lasagna, Maxi Lopez, Matos, Perica

Probabile formazione

(4-3-1-2) - Scuffet; Widmer, Danilo, Samir, Alì Adnan; Jankto, Barak, Fofana; De Paul, Lasagna, Maxi Lopez.

(3-5-1-1) - Scuffet; Angella, Danilo, Samir; Widmer, Fofana, Barak, Jankto, Alì Adnan; De Paul; Maxi Lopez.