Udinese - Oddo:"Stiamo attenti al Perugia, è una chance per mettersi in mostra"

Predica attenzione per domani mister Oddo in vista della sfida con il Perugia, vista anche la debacle di alcune squadre di Serie A. Ci sarà qualche cambio rispetto alla sfida con il Napoli, per far tirare il fiato a qualcuno, specie ai reduci dall'infortunio. Assente Angella, ci sarà Scuffet in porta. Verrà provato qualcosa di diverso in avanti, visto che comunque la caratura dell'avversario è inferiore rispetto a domenica.

Oddo parla del possibile turn over per domani: "Qualcosa cambieremo, ma non mi piace parlare di turn over, è meglio dire che ci saranno giocatori freschi, chi andrà in campo domani non è detto che non ci possa essere anche lunedì, voglio gente pronta. Vogliamo anche vincere, perchè vincere fa morale e fa sempre bene.

A livello fisico la squadra ha dimostrato di star meglio di quanto si credesse: "La squadra fisicamente sta bene e lo ha dimostrato in campo, il Napoli non è semplice da affrontare perchè sa far girare il pallone. Io mi aspettavo un calo sul finire della partita e onestamente in realtà non c'è stato, dimostrazione che la squadra sta bene. Qualche giocatore viene da un periodo di inattività per infortunio, quindi qualcuno ha bisogno di stare a riposo per evitare ricadute".

Diverse le debacle importanti per le squadre di Serie A contro avversari di categoria inferiore, l'Udinese dovrà fare attenzione: "Nel calcio l'aspetto mentale è fondamentale. Chiaramente quando giochi contro il Napoli la squadra si carica da sè, perchè sono più forti e c'è voglia di reggere l'impatto. Capiterà lo stesso al Perugia domani, che è una squadra forte in Serie B e ci può mettere in difficoltà se non saremo attenti. Ci vorrà sicuramente una sollecitazione dall'esterno ovvero da me".

Il Perugia ha diversi elementi interessanti, un esempio può essere Cerri: "Cerri lo conosco per averlo allenato dal vivo, ma li conosco un po' tutti. Prepararemo tutto nei minimi dettagli, dal centrocampo in su hanno tanta qualità, si muovono bene. Il gap che c'è andrà dimostrato sul campo, non solo a parole".

Domani può essere una chance per chi gioca meno di mettersi in luce: "Sarebbe pazzesco se chi scenderà in campo domani non dovesse dare il massimo, perchè è un'opportunità importante. Le loro motivazioni saranno altissime, noi dovremo essere all'altezza della situazione".

Questione portiere: "Domani gioca Scuffet, poi vedremo".

Sul modulo di partenza, che col Napoli prevedeva una punta sola: "I numeri non contano, non conta giocare con tre o quattro punte se poi hai problemi in difesa. Ovviamente affrontando un avversario che non è il Napoli proveremo qualcosa di un po' diverso. Quel che conta sono gli inserimenti, non tanto se giochi con una o due punte".

Piccola divagazione sul cambio di tecnico al Milan: "Per Gattuso ovviamente è un'ottima opportunità, sarà un sogno per lui, se lo merita per la persona che è. Come uomo non lo conosco, ma come calciatore sicuramente sarà preparato per questa sfida".

Per quanto riguarda De Paul e i giocatori nel proprio ruolo: "De Paul può fare tutto, trequartista, esterno, mezzala. In quel ruolo ho giocatori importanti, quindi difficilmente lo vedremo a centrocampo. Sono per i giocatori che non sono schematizzati, che sanno muoversi senza palla. Dobbiamo portare tutti i giocatori a saper fare più cose. Parti con un certo modulo e poi devono adattarsi in corsa. Più conoscono i compagni e gli schemi più la manovra sarà fluida".

Infine sugli infortunati: "Sinceramente non so quanto resterà fuori Behrami. I risultati degli accertamenti ancora non ci sono. Vedremo, rientrerà nel fine settimana Hallfredsson".