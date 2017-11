Udinese - Col Perugia alcuni cambiamenti, ma Oddo vuole cementificare la squadra

Rodrigo De Paul (23)

La Coppa Italia, con una situazione di classifica che parla di due punti sulla zona retrocessione, non può focalizzare tutta l'attenzione dell'ambiente dell'Udinese. Però la sfida presenta diversi spunti interessanti. Innanzitutto Oddo è a caccia della sua prima vittoria sulla nuova panchina e questa è un'occasione importante. Inoltre ritrovare il successo permetterebbe di aumentare l'autostima della squadra e di ritrovare fiducia nei propri mezzi. Una debacle col Perugia, oltre a far rumore per la categoria di differenza, sarebbe anche la terza sconfitta consecutiva. Non il miglior biglietto da visita per un finale di girone d'andata che vede quattro scontri diretti per la salvezza (Crotone, Benevento, Hellas Verona e Bologna) più il big match con l'Inter. Contro il Napoli ha fatto partire i suoi con un 3-5-1-1 che aveva con Perica un terminale offensivo che doveva aiutare moltissimo anche in fase difensiva. Contro gli umbri il tecnico ha già preannunciato qualche cambiamento, visto che qua servirà segnare e l'avversario è di caratura inferiore. Non ci sarà però un turnover vero e proprio, rifiaterà chi viene da infortuni importanti e offensivamente ci sarà qualche piccolo cambiamento.

Le ultime

Oddo deve rinunciare ad Angella, Hallfredsson e Behrami. Gli ultimi due sono infortunati, mentre il primo ha avuto qualche problema in allenamento ed è rimasto fuori dai convocati in via precauzionale. In porta ci sarà di nuovo Scuffet, che ha l'occasione per confermare quanto di buono fatto vedere contro il Napoli. In difesa Danilo è certo del posto, così come sembra scontato l'uso di Nuytinck. Punto di domanda sul terzo elemento. Samir viene da un infortunio, quindi in teoria rientra tra gli esclusi di Oddo. Le alternative però sono poche. Bubnjic è in rosa per pura formalità, Angella è out e Bochniewicz è giovanissimo. Dunque o ci sarà il brasiliano o un terzino adattato (Alì Adnan o Pezzella). In mezzo al campo si potrebbe passare a quattro per mettere una punta in più. Sulle fasce Pezzella e Larsen sembrano scelte sensate, mentre in mezzo Fofana potrebbe rifiatare, mentre Jankto difficilmente scenderà in campo dopo le voci di cessione. Barak e Balic sembrano dunque in aria di conferma. De Paul trequartista ha dato segnali di crescita, quindi sarebbe strano non vederlo. In attacco Oddo ha molta scelta. Potrebbe essere l'occasione per provare un attaccante di peso, nello specifico uno tra Bajic e Maxi Lopez, con il primo favorito, visto che l'argentino non sembra far impazzire il nuovo tecnico. Come seconda punta Lasagna sembra il più accreditato al posto da titolare.

Probabile formazioni

Udinese (3-4-1-2): Scuffet; Nuytinck, Danilo, Samir; Pezzella, Balic, Barak, Stryger Larsen; De Paul; Lasagna, Bajic.