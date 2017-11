Udinese - Oddo: "Gli errori fatti non sono ammissibili, ma la squadra si sta applicando sempre di più"

Massimo Oddo (41)

È soddisfatto a metà Massimo Oddo della prestazione dei suoi, nonostante la larghissima vittoria per 8-3. Nella fase difensiva sono stati commessi errori non concepibili e la squadra deve continuare nell'applicazione di quanto provato in allenamento per crescere.

Mister Oddo commenta la vittoria con soddisfazione, ma anche con un pizzico di nervosismo:"Una partita dove i ragazzi, come la scorsa domenica, hanno provato a fare tutto quello che gli avevo detto in allenamento. Ci siamo riusciti a tratti. Mi concentro su quanto c'è stato di negativo. Con tutto il rispetto per il Perugia, non puoi concedergli tre gol. Dobbiamo creare una mentalità, gestendo anche le forze e le energie, ma sempre mantendo la concentrazione tutti e novanta i minuti. C'è stato un calo inammissibile".

Larsen è stato provato centrale, mentre Fofana e Balic sono parsi un po' spaesati: "Larsen è stato usato per creare un'alternativa, perchè sul centro destra abbiamo solo Angella. Secondo me può farlo bene perchè ha aggressività e velocità. Gli ci vorrà tempo, ma potrebbe ritagliarsi spazio lì. Fofana e Balic si sono invertiti per le rotazioni naturali che ci sono in campo. A Balic ho chiesto di stare più avanzato e, siccome era spesso marcato, muovendosi si sono scambiati. È giovane, quindi deve migliorare, limitando le giocate di fino e pensando più alla concretezza, ma è normale che sia così, è ancora giovanissimo. Di Fofana sono contento. Dev'essere più ordinato, ma sta cercando di diventarlo, in questo momento la fase difensiva non gli viene spontanea. Si sta applicando molto e magari perde qualcosa in quello che è il suo forte, ovvero la fase offensiva e l'inserimento. Sono comunque contento del fatto che i giocatori stiano provando a mettere in campo quanto stiamo facendo in allenamento. In questo momento ci pensano e quindi si può incappare in qualche errore. Quando verrà in automatico ci sarà la crescita".

L'intesa tra Lasagna e Maxi Lopez sembra essere in crescita: "Come ha detto lei Lasagna e Maxi Lopez si trovano bene insieme perchè hanno caratteristiche diverse. Con il Napoli ho pensato che fosse meglio avere una punta mobile, che andasse a infastidire Jorginho. Poi Matos ha caratteristiche simili a Lasagna, Bajic assomiglia di più a Maxi. Tutti quindi sono in concorrenza e possono tornare utili. Maxi con il Napoli non si è scaldato, ma non me ne sono accorto. In quella partita volevo un attaccante con altre caratteristiche".