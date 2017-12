Crotone - Udinese LIVE, Diretta Serie A 2017/18: squadre in cerca di riscatto (19.00)

Benvenuti alla diretta scritta - live e online - di Crotone vs Udinese, match valido per la 15a giornata della Serie A Tim 2017/2018. Si gioca all'Ezio Scida di Crotone, fischio d'inizio alle 19.00, dirige Massa.

LIVE CROTONE - UDINESE

Gli Squali tornano in campo dopo aver raccolto la sconfitta di misura al Ferraris di Genova contro il Genoa. L'uscita dalla Coppa Italia non è certo un dramma per gli uomini di Davide Nicola, ma la terza sconfitta consecutiva è certamente un campanello d'allarme.

I calabresi dopo le vittorie di personalità contro Fiorentina e Bologna sono caduti due volte contro i genoani, una come detto in Coppa Italia, e contro la Juventus. L'impegno odierno contro gli altri bianconeri del campionato deve fruttare dei punti, così da dare continuità al cammino verso la salvezza.

Per questa sfida importantissima, Davide Nicola, può contare sulla totalità della sua rosa, schierando quindi il suo undici ideale con in porta Cordaz e la linea a quattro davanti a lui composta da Samprisi, Ajeti, Ceccherini ed il vincitore del ballottaggio tra Pavlovic e Martella, che vede il primo favorito. A metàcampo confermati Stoian e Rhoden sulle fasce e Mandragora con Barberis a presidiare il centro.

In attacco l'unica assenza, quella di Budimir, squalificato. L'ex Sampdoria verrà sostituito da Nalini, con Trotta prima punta e Simy pronto a subentrare.

Anche per l'Udinese c'è stato l'impegno infrasettimanale di Coppa Italia, ma a differenza di quello del Crotone è risultato vittorioso. La squadra di Massimo Oddo ha travolto il Perugia sotto una pioggia di gol ed ora si ripresenta in campionato con uno spirito nuovo, ma soprattutto positivo.

Già nel match contro il Napoli, quello d'esordio per il campione del mondo sulla panchina friulana, la squadra ha mostrato qualche cambiamento rispetto a quando c'era Delneri, oggi è il momento di confermare tutto.

In conferenza stampa, Oddo, ha annunciato di avere molti dubbi di formazione anche se qualcuno sicuro del posto c'è, soprattutto in mediana: Alì Adnan e Widmer governeranno le due fasce, in mezzo Barak è ormai inamovibile, mentre Jankto e Balic potrebbe saltare un turno. Davanti spazio ancora a Maxi Lopez, con Lasagna pronto a subentrare, e De Paul ad agire dietro all'argentino.

Crotone - Udinese in diretta

I PRECEDENTI - Gli incontri tra le due squadre si limitano a quelli dello scorso campionato di Serie A in cui si sono equamente divisi la posta in palio. I friulani si sono imposti per 2-0 alla Dacia Arena, mentre i calabresi per 1-0 all'Ezio Scida.