Serie A, Udinese: ipotesi Lapadula

Un avvio così così e un attacco che non ha convinto al 100% hanno portato l'Udinese all'11esima posizione, con 21 punti davanti a Bologna e Chievo. La squadra si è rialzata dopo alcuni risultati non al meglio delle aspettative e a rimetterla in sesto ci sta pensando Massimo Oddo che l'anno scorso ha fatto un buon campionato con il Pescara. Proprio con i Delfini, l'ex allenatore del Genoa, ha avuto piacere di conoscere e avere in rosa Gianluca Lapadula.

Lapadula è un attaccante che negli anni in biancazzurro ha stregato i tifosi, mettendo a segno 27 reti in 40 presenze. Prelevato nella stagione 2016/2017 dal Milan, la punta torinese, non ha trovato particolari spazi ed è stato affidato in prestito al Genoa. Con Ballardini i rapporti non sono dei migliori, ma l'investimento economico sull'ex Pescara è stato importante. 2 milioni di euro subito più l'obbligo di riscatto prefissato a 11, cifra cospicua per le casse dei Grifoni, considerato anche l'andamento un po'deludente del giocatore. Il nuovo tecnico del club friulano lo vuole avere in rosa per dare un volto nuovo all'attacco. Bajic non convince e tra Oddo e Lapadula c'è una vecchia intesa, fatta di goal e fiducia.

L'Udinese dunque potrebbe essere disposta a farsi sotto per l'attaccante rossoblu ma bisogna capire la posizione del Genoa in questa trattativa. Lasciar andare un giocatore che, come annunciato prima, è stato pagato parecchio potrebbe creare qualche problema all'interno della società di Preziosi. Il costo del cartellino perciò potrebbe essere alto vista la grossa cifra che il Grifone dovrà spendere quest'estate per completare il pagamento del cartellino. Nonostante ciò alcuni fattori potrebbero dare una svolta alla trattativa. La scalata di Pandev nelle gerarchie e i rapporti non ottimali con il mister potrebbero portare il calciatore a fare la scelta definitiva visto il mercato di Gennaio ormai imminente.