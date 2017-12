Serie A - La furia Udinese si abbatte sul Verona con un poker (4-0)

Un'Udinese tirata a lucido da mister Oddo non lascia scampo al Verona. Non c'è mai stata partita al Friuli (Dacia Arena), i veneti tornano a casa distrutti da un poker, pesante la contestazione dei tifosi arrivati in trasferta. Finisce 4-0.

Formazione Udinese (3-5-2): Bizzarri; Stryger, Danilo, Nuytinck; Widmer, Barak, Behrami, Jankto, Ali Adnan; Maxi Lopez; Lasagna. All.: Oddo.

Formazione Hellas Verona (4-4-2): Nicolas; Ferrari, Caracciolo, Heurtaux, Souprayen; Fossati, Zuculini, Bessa; Romulo, Kean, Verde. All.: Pecchia.

PRIMO TEMPO

Partita che parte su ritmi buoni, ma entrambe le squadre sono estremamente e compatte ed è difficile trovare varchi. Bisogna aspettare un buon quarto d'ora prima che una delle due difese si faccia trovare posizionata male. Kean prova a far male in area, ma viene stoppato, Barak parte in contropiede ed è inarrestabile, ma il suo assist viene lisciato da Lasagna. La squadra di Oddo spinge e intorno al ventesimo ha due palle gol per sbloccare il match. Cross in mezzo, Widmer arriva per la sponda al centro dell'area dove Jankto salta più in alto di tutti, ma il suo colpo di testa viene bloccato da Nicolas. Poi in ripartenza i bianconeri costruiscono un'occasione ghiottissima. Bellissima la rete di passaggi tra Barak e Jankto, la palla arriva a Maxi Lopez, che però la stoppa male e favorisce il ritorno di un difensore, che devia il suo tiro.

Il bunker veronese sembra sul punto di crollare e alla fine cede. Si ripete quanto visto prima: cross di Adnan, sponda di Widmer, stavolta per Barak che, grazie alla sua stazza, controlla la palla e in girata batte Nicolas sul suo palo (1-0). I bianconeri continuano a premere, senza creare però grandi occasoni fino allo scadere. Barak ruba palla e tira una sassata respinta da Nicolas, sulla ribattuta va Lasagna, che però è troppo vicino e non riesce a mettere in rete, trovando una seconda respinta dell'estremo difensore brasiliano. Sulla terza palla però va Widmer, che indovina la traiettoria e insacca (2-0). Il primo tempo finisce così. Doppio vantaggio bianconero, annullato un Verona che nel primo tempo ha fatto poco o nulla.

SECONDO TEMPO

Parte la ripresa e l'Udinese continua a spingere senza sosta, con il Verona che gira leggermente meglio con l'inserimento di Pazzini per Kean. Potrebbe fare il tris la squadra di Oddo, con Jankto che parte in velocità, va in percussione e mette in mezzo per Maxi Lopez, il cui tiro è potente, ma centrale, con Nicolas che salva in qualche modo usando le gambe. Sempre Kuba poi mette un ottimo pallone a Widmer, il quale prova la girata al volo, ma senza successo. I friulani sono incontenibili e trovano anche il tris. Widmer stavolta si veste da assistman e mette in mezzo, Lasagna di tacco serve Barak, che scarica in porta (3-0).

I bianconeri sono carichi a mille e sfiorano subito anche il poker con Lasagna, che però manda il suo diagonale di un soffio oltre il secondo palo, dopo una gran ripartenza. Nonostante i cambi, il Verona di Pecchia si fa vedere solo con Pazzini, che con un pallonetto scavalca Bizzarri. Larsen salva sulla linea. Maresca fa un check VAR e ferma tutto per fuorigioco. I friulani non si fanno però intimorire e anzi rilanciano. Jankto mette in mezzo per Lasagna, l'ex Carpi protegge il pallone e calcia di violenza, centrando la traversa, con la palla che rimbalza in rete (4-0). La squadra di Oddo è incontenibile e non si ferma, ma anzi cerca quasi di infierire. Maxi Lopez scarica un grandissimo tiro a giro, che si perde di un nulla sul fondo. Come la Gallina, anche Alì Adnan vorrebbe unirsi alla festa, ma la sua conclusione nei minuti finali viene respinta da Nicolas di piede. Finisce dunque 4-0, Udinese rullo compressore, Verona annichilito.