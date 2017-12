Serie A - Udinese e Bologna alla prova del nove

Barak e Destro, due dei protagonisti della sfida.

Ultima partita del 2017, in questo inedito matchday del 30 dicembre. Questo infatti per la Serie A è il primo capodanno in campo, decisione presa l'anno scorso e che ora viene messa in pratica, con i giocatori che hanno festeggiato il Natale e poi sono andati subito sui campi di allenamento a preparare la partita. Non è un fattore di poco conto, perchè i calciatori che si saranno fatti "distrarre" di meno dal giorno di festa, saranno anche quelli che partiranno oggi con una marcia in più. Per Udinese e Bologna c'è una possibilità importante, quella di continuare una striscia positiva che per i padroni di casa è ripartita con la rocambolesca vittoria sul Chievo a Verona. Per i bianconeri invece c'è un filotto di quattro successi consecutivi, che non si vedeva dai tempi di Guidolin. Oddo predica giustamente calma, ma l'entusiasmo è palpabile e quello emiliano rappresenta il primo scoglio, sulla carta, di pari livello della nuova gestione. Fino ad ora infatti i friulani con il nuovo mister hanno affrontato o big o squadre che lottano per non retrocedere. Ora si gioca una partita tra due squadre con ambizioni simili: fare sempre meglio, continuando a far emergere i propri talenti migliori per puntare, chissà, a posizioni ancor più nobili.

Le ultime

Pochi dubbi per mister Donadoni, che recupera Palacio e Di Francesco per la sfida. Unico assente Poli, squalificato. Il mister si affiderà a Mirante in porta, davanti a lui Helander e Gonzalez, con sulle fasce Mbaye e Masina, il quale però, a giudicare almeno dalle dichiarazioni prepartita di Fenucci, sta riflettendo su un eventuale cambio di squadra. In mezzo Nagy dovrebbe vincere il ballottaggio con Taider, confermati invece Donsah e Pulgar nel terzetto. Tridente offensivo che sarà composto dalla stellina Verdi, sempre più al centro dei riflettori, Destro, che è tornato a segnare regolarmente, e l'intramontabile Palacio sulla destra.

Una sola assenza anche però Oddo, che deve fare a meno di Angella ancora per un po' per infortunio. Rientra invece Samir, che non dovrebbe giocare da subito titolare, vista l'ottima resa degli attuali titolari. In porta Bizzarri, davanti a lui Nuytinck, Danilo e Larsen. Due i ballottaggi, gli stessi della sfida con l'Hellas. Sabato scorso hanno vinto Behrami e Maxi Lopez, stavolta invece la scelta dovrebbe essere mista. In mezzo al campo infatti a completare il quintetto è in vantaggio lo svizzero su Fofana, per fare da schermo davanti alla difesa, con ai fianchi Widmer, Jankto, Barak e Alì Adnan. In avanti invece la Gallina potrebbe restare in panchina, in favore di De Paul, più adatto a partite dove il predominio del campo non è la priorità. Insieme a lui Lasagna.

I convocati

Bologna

Portieri: Da Costa, Mirante.

Difensori: De Maio, Gonzalez, Helander, Krafth, Maietta, Masina, Mbaye, Torosidis.

Centrocampisti: Crisetig, Donsah, Nagy, Pulgar, Taider.

Attaccanti: Destro, Di Francesco, Falletti, Krejci, Okwonkwo, Palacio, Petkovic, Verdi.

Udinese

Portieri: Bizzarri, Borsellini, Scuffet.



Difensori: Bochniewicz, Samir, Danilo, Nuytinck, Alì Adnan, Stryger, Pezzella, Widmer.



Centrocampisti: Balic, Barak, Behrami, De Paul, Fofana, Hallfredsson, Ingelsson, Jankto.



Attaccanti: Bajic, Lasagna, Maxi Lopez, Matos, Perica.

Probabili formazioni

Bologna (4-3-3): Mirante; Mbaye, Helander, Gonzalez, Masina; Nagy, Pulgar, Donsah; Verdi, Destro, Palacio.

Udinese (3-5-2): Bizzarri; Nuytinck, Danilo, Stryger Larsen; Widmer, Jankto, Behrami, Barak, Alì Adnan; De Paul, Lasagna.