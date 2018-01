Serie A - Al Friuli partita che ha molto in palio, per la SPAL ci sono punti salvezza, per l'Udinese la continuità

Lasagna (25) e Antenucci (33), due dei possibili protagonisti del match

Due squadre dalla classifica molto diversa, ma che si giocano comunque tanto. Allo Stadio Friuli (Dacia Arena) l'Udinese torna in campo dopo il pareggio, fortunoso, ottenuto contro il Chievo Verona. Era da un mese che i bianconeri non giocavano in casa propria, tra due partite in trasferta e la sosta. L'ultima sfida è stata contro l'Hellas Verona e fu una festa. La squadra di Oddo mise infatti in campo tutti i suoi miglioramenti, annullando una squadra dalla classifica decisamente peggiore. Ora ad Udine arriva la SPAL, che ha a sua volta bisogno di punti salvezza e che si è rinforzata sul mercato. I ferraresi devono cercare di uscire almeno indenni dalla trasferta, per non perdere terreno nella graduatoria. Dovesse arrivare invece una vittoria, si darebbe una bella spallata alla lotta salvezza. Le Zebrette invece devono mettere in campo una bella prestazione, per continuare a confermare che la crisi è passata e per riscattare anche la brutta sconfitta dell'andata.

Le ultime

Oddo ha a che fare con più di qualche problema di formazione. Nelle ultime ore si è fermato Widmer, che non è stato nemmeno convocato, mentre Stryger Larsen ha subito una botta in allenamento. Dato che il danese risulta invece convocato, è possibile che il tecnico gli chieda di stringere i denti, anche perchè la coperta è corta anche per quanto riguarda gli esterni di sinistra, vista l'assenza di Alì Adnan. Scelte decisamente obbligate dunque per difesa e corsie con Bizzarri tra i pali, Samir, Danilo e Nuytinck davanti e sulle fasce Stryger Larsen e Pezzella. In mezzo non si tocca la coppia ceca composta da Jankto e Barak, mentre per sostiuire Behrami potrebbe non esserci Fofana, che pare decisamente spaesato in quel ruolo. Possibile che si opti per Hallfredsson. Difficile abbia una chance Balic, che deve ancora fare tanti progressi in fase difensiva, ma ha qualche piccola probabilità. In avanti spazio a Lasagna e, con tutta probabilità, a Maxi Lopez, che dà meno fantasia, ma più sostanza e costanza al reparto avanzato rispetto a De Paul.

Tanti nuovi acquisti per mister Semplici e alcuni potrebbero esordire già oggi. In porta ci sarà Gomis (Meret sta bene ma deve ancora rientrare in forma per giocarsi il posto), davanti a lui ci saranno Felipe, Vicari e la novità Cionek, visto che Salamon non è stato convocato. In mezzo Lazzari sarà a destra, mentre a sinistra se la giocano Costa e Mattiello. In mezzo esordio per Kurtic al fianco di Viviani e Grassi. In attacco non ci sarà Borriello. Spazio quindi a bomber Antenucci (già 6 reti per lui) e uno tra Floccari e Paloschi, con il primo favorito visto il buon momento di forma.

I convocati

Udinese

Portieri: Bizzarri, Borsellini, Scuffet

Difensori: Caiazza, Danilo, Donadello, Nuytinck, Samir, Stryger, Pezzella, Vasko

Centrocampisti: Balic, Barak, De Paul, Fofana, Hallfredsson, Ingelsson, Jankto, Pontisso

Attaccanti: Lasagna, Maxi Lopez, Perica, Varesanovic.

SPAL

Portieri: Gomis, Marchegiani, Meret.

Difensori: Cionek, Cremonesi, Felipe, Vaisanen, Vicari.

Centrocampisti: Bellemo, Costa, Dramé, Grassi, Kurtic, Lazzari, Mattiello, Mora, Schiattarella, Vitale, Viviani.

Attaccanti: Antenucci, Bonazzoli, Floccari, Paloschi.

Probabili formazioni

Udinese (3-5-2): Bizzarri; Nuytinck, Danilo, Samir; Stryger Larsen, Barak, Fofana, Barak, Pezzella; Maxi Lopez, Lasagna.

SPAL (3-5-2): Gomis; Thiago Cionek, Vicari, Felipe; Lazzari, Kurtic, Viviani, Grassi, Costa; Floccari, Antenucci.