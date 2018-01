Serie A - Un'Udinese sottotono strappa un altro punto, SPAL vigorosa ma poco cinica

La differenza in classifica alla fine non si è vista. Anzi, l'Udinese è parsa decisamente troppo leziosa. Passata in vantaggio con Samir, non ha poi mai provato a chiudere la sfida, non mettendo mai alla prova Gomis. Nel secondo tempo la SPAL si rifà sotto, pareggia con Floccari e non vince solo grazie a un paio di grandi parate di Bizzarri. Finisce 1-1.

Formazione Udinese (3-5-2) - Bizzarri, Nuytinck, Danilo, Samir, Larsen, Barak, Balic, Jankto, Pezzella, De Paul, Lasagna. All. Oddo.

Formazione SPAL (3-5-2) - Gomis, Cionek, Vicari, Felipe, Lazzari, Kurtic, Viviani, Grassi, Mattiello, Floccari, Antenucci. All. Semplici.

PRIMO TEMPO

Partita veramente piacevole nei primi minuti, con le due squadre che se la giocano subito a viso aperto. De Paul prova a guastare le linee avversarie con le sue incursioni. Spallini che hanno qualche problema a fermare in particolare lui e Jankto. Proprio Rod viene stoppato ruvidamente in area da Vicari, ma il contatto è troppo debole affinchè Doveri assegni un calcio di rigore. Subito dall'altra parte la SPAL si fa vedere in particolare con il lavoro di Antenucci. È però Kurtic a battere il primo colpo, con un sinistro dal limite bloccato da Bizzarri. Si sblocca il match: calcio d'angolo, sul traversone ci arriva Samir e Gomis vede solo all'ultimo istante la sfera, lasciandosela clamorosamente sfuggire dalle mani (1-0).

Udinese che, con un po' di fortuna, si ritrova in vantaggio e quindi passa a gestire il risultato, per contenere le folate di una squadra ospite comunque propositiva. Sfida che quindi cala a livello di emozioni, non di ritmo, con gli uomini di Oddo che cercano comunque il varco per raddoppiare con le incursioni dei soliti noti. Il primo ad avere una buona chance è Barak, che forse eccede di egoismo provando il tiro, respinto da Vicari. Ottimo poi il filtrante di De Paul per Lasagna, ma KL15 calcia troppo forte e manca il bersaglio, ostacolato anche dall'ostruzione di un difensore avversario. Spallini che ci provano, ma non trovano mai il passaggio giusto negli ultimi metri. Primo tempo che termina sull'1-0.

SECONDO TEMPO

Gli ospiti mentalmente sono ancora in partita e lo dimostrano subito. Nuytinck alza un campanile pericolosissimo nella propria area. Antenucci la gira in mezzo come può, ma il suo tocco basta per cogliere impreparata la difesa friulana, che non vede arrivare Floccari, il quale segna facilmente da due passi (1-1). Spinge la SPAL, facendo venire un altro brivido ai padroni di casa su punizione. Viviani calcia, Barak la tocca di testa e per poco non spiazza Bizzarri, mandando la palla di poco sopra la traversa. L'Udinese subito il gol va un po' in confusione, lo dimostra il retropassaggio scellerato con cui Danilo serve Bizzarri, nonostante la presenza lì vicino di Antenucci, che per pochissimo non riesce ad approfittarne.

Cercano di scuotersi i friulani e lo fanno con la solita arma del contropiede. De Paul perde un tempo di gioco per servire un compagno e quello che poteva essere un 3 contro 1 diventa un 2 contro 1, con Lasagna che completa l'opera mandando la palla addosso a un avversario. È però un assedio quello dei biancoazzurri. Corner di Viviani, perfetta la girata di Vicari che costringe Bizzarri al volo per salvare la porta. Ci prova poi Grassi con una bordata al volo, l'ex estremo difensore del Chievo ci arriva di nuovo, Antenucci va due volte per il tap in, ma in entrambi i casi Danilo salva tutto. Ancora ospiti, stavolta Lazzari penetra sulla destra e mette in mezzo un pallone rasoterra, Grassi cerca di capitalizzare con un piattone al volo, ma la sfera si impenna e il pallone finisce alto. Finisce dunque 1-1, Udinese sottotono che, dopo il vantaggio, ha rinunciato ad attaccare, subendo il veemente ritorno della SPAL, che avrebbe potuto anche strappare qualcosa di più del semplice pareggio.