Serie A - L'Udinese strappa tre punti con sofferenza, il Genoa non riesce a pungere (0-1)

Partita che per un'ora ha poco da dire a Marassi, poi all'ora di gioco la sfida diventa emozionante. Behrami sblocca il match con un preciso tiro da fuori, Samir si fa espellere subito dopo. Il Genoa prende il dominio del campo e ha due chance clamorose con Galabinov e Rigoni per pareggiare, lasciando i tre punti all'Udinese.

Fa riposare Barak Oddo, mandando in campo dal primo minuto Fofana e il recuperato Behrami in mezzo. Torna anche Lasagna. Ballardini opta per Lapadula davanti, Biraschi e Migliore vengono preferiti a Rosi e Laxalt sulle fasce.

Formazione Genoa (3-5-2): Perin; Izzo, Spolli, Zukanovic; Biraschi, Omeonga, Miguel Veloso, Bertolacci, Migliore; Pandev Lapadula. All. Ballardini.

Formazione Udinese (3-5-2): Bizzarri; Nuytinck, Danilo, Samir; Stryger Larsen, Fofana, Behrami, Jankto, Pezzella; De Paul, Lasagna. All.Oddo

PRIMO TEMPO

Le due squadre tatticamente si assomigliano e l'equilibrio regna da subito nella gara. La prima occasione nasce da un'incertezza di Nuytinck, che lascia palla a Lapadula il quale, da posizione defilata, entra in area e scaglia un tiro cross che viene respinto da Bizzarri, sulla seconda palla arriva Omeonga, il cui tiro viene ribattuto. Sfida molto equilibrata, entrambe le squadre si difendono bene, ma faticano a costruire trame di gioco interessanti. Da una parte ci prova Pandev a dare un po' di verve, o da solo o duettando con gli esterni. Dall'altro lato è Lasagna il più attivo, con le sue accelerazione, ma spesso i compagni sono impreparati e non riescono a supportarlo a dovere o ad approfittare degli spazi creati dall'ex Carpi.

È il contropiede l'arma della partita. Superata la mezz'ora i padroni di casa trovano i bianconeri sbilanciati. Pandev serve Lapadula, il quale supera Nuytinck in velocità. Bizzarri con un'uscita disperata fuori area riesce a bloccare il centravanti ex Pescara. Non sembrano esserci margini per una rottura dell'equilibrio e la partita scorre sul risultato di parità. Nel finale di primo tempo un tiro di Izzo diventa un assist per Spolli, il quale dal fondo linea prova la girata al volo, mandando la palla non di molto sopra la traversa. È l'ultimo lampo di un primo tempo decisamente poco spettacolare. Si va all'intervallo sullo 0-0.

SECONDO TEMPO

Anche la ripresa parte su ritmi decisamente poco esaltanti, con tanti errori. Parte allora subito la girandola di cambi da parte dei due allenatori per provare a invertire il trend. Proprio l'ingresso di Maxi Lopez risulta importante. La Gallina riceve palla, riesce a difenderla al limite dell'area e a calciare. Palla respinta che arriva sui piedi di Behrami, che non ci pensa un attimo e da fuori calcia di prima intenzione, palla nell'angolino basso (0-1). Subito dopo però l'Udinese si complica la vita. Samir rifila una tacchettata a Pandev, partito in contropiede. Viene prima ammonito, poi Pairetto si consulta con il VAR ed estrae il rosso diretto.

Friulani in dieci uomini e Ballardini che schiera i suoi con il 4-2-4 per l'assalto finale. Il pressing dei liguri è forsennato e produce almeno due occasioni clamorose per pareggiare nel finale. Su corner Galabinov di testa manda la palla direttamente sulla traversa, con Bizzarri impotente. Poi Rigoni arriva tutto solo sul secondo palo su un cross tagliatissimo, ma il centrocampista tocca male la sfera che resta lì e non va in porta, permettendo all'estremo difensore agentino di bloccare tutto. Il Genoa non riesce a produrre altro, regge il bunker bianconero, finisce 0-1.