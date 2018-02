Udinese - Presentato Zampano: "Posso giocare benissimo nel 3-5-2, voglio ritagliarmi spazio"

Francesco Zampano (24)

L'Udinese ha oggi presentato l'unico acquisto della sua campagna acquisti invernale. Francesco Zampano arriva in prestito con diritto di riscatto dal Pescara. Il ragazzo diventerà il vice Widmer, facendo diventare Stryger Larsen un jolly difensivo.

Gerolin ha presentato così Zampano in conferenza: “Lo seguivamo già da questa estate, è giovane ma non troppo, l’età giusta per essere utile da subito e rappresentare anche il futuro. Ci serviva un giocatore capace di interpretare il ruolo su entrambe le fasce e siamo convinti che Francesco possa darci una grossa mano”

Queste le prime parole del laterale: "Ringrazio la società per l'occasione che mi ha concesso, ci sono tanti esterni forti qua, Widmer per esempio, spero di riuscire a ritagliarmi il mio spazio”

Zampano chiarisce che può fare sia il terzino che l'esterno puro: "Ho sempre detto che il 3-5-2 mi va bene come modulo, ho già avuto mister Oddo per un anno e so perfettamente che richieste ha e che cosa si aspetta da me”.

Oddo conosce bene il ragazzo, avendolo allenato per quasi due anni: "L'anno in cui siamo saliti in A e l'anno della A mi ha allenato lui, gioco nel suo ruolo quindi mi ha aiutato tanto, ho anche cercato di imparare il suo cross dalla trequarti, ma è difficile, essendo un ex calciatore sa come spronarci e come tenerci sulla corda, qua sta facendo bene, non mi sorprende”.

A Udine ha trovato un grande gruppo: "A livello personale mi aspetto di far bene qua e spero di fare più partite possibili. Il gruppo è fantastico, si è visto a Genova, quando eravamo in 10 e tutti soffrivano e si aiutavano a vicenda”.

Il numero di maglia scelto è l'11: "Il numero di maglia è lo stesso di Pescara, era a disposizione e l'ho presa. Sto legando con Pezzella che è quasi mio coetaneo, ma un po' tutti mi stanno aiutando”.

I compagni che lo hanno impressionato di più: “I compagni che lo hanno impressionato. Barak mi ha impressionato molto, ma anche De Paul. Il ceco a livello fisico e anche tecnico. Sono tutti bravi e forti”.

L'11 apparteneva a Domizzi: "Spero di ricalcare la sua carriera”

Ancora sul ruolo: "Penso di essere bravo dalla metà campo in su. Con Zauri ho curato in passato molto la fase difensiva e spero di far vedere i miglioramenti qua. Gioco più o meno come mio fratello, che a Venezia gioca nel 3-5-2 e mi ha detto che si trova bene, quindi non dovrei avere problemi”.

Sugli obiettivi della squadra: "Dobbiamo pensare partita dopo partita, pensiamo a portare a casa i tre punti domenica”.

Gli idoli da piccolo: "Dani Alves per chi gioca nel mio ruolo penso sia l'idolo di tutti. Per domenica non vedo l'ora”.