Oddo: "Nel primo tempo ho fatto io qualche errore"

L'Udinese di Oddo raccoglie un buon punto in casa contro il Milan di Gattuso, rimasto in inferiorità numerica dopo l'espulsione di Calabria. I bianconeri restano così in piena lotta per un posto nella prossima Europa League e restano in partita contro un avversario importante come i rossoneri. Meglio la ripresa rispetto al primo tempo perchè già in 11 contro 11 la squadra aveva dato la sensazione di poter essere più incisiva, con Donnarumma decisivo in un paio di occasioni.

In conferenza stampa Oddo ha commentato così la gara, come riportato da tuttoudinese.it: "Ho sbagliato io nel primo tempo, abbiamo provato a cambiare qualcosa in settimana, ma non siamo stati capaci di scalare in avanti e fare quelle cose che abbiamo preparato. Non mi sento di dare la colpa a questi ragazzi. Non sono pronti i ragazzi per recepire qualcosa di nuovo perché hanno le loro convinzioni, oggi mi assumo le mie responsabilità. Non è quello che avevamo preparato, nella ripresa abbiamo fatto molto meglio le cose, è stato un grande secondo tempo al di là dell'espulsione.

Ho vissuto tante emozioni oggi, ho avuto di fianco un grande amico, ho incontrato il Milan a cui sarò sempre riconoscente per quello che mi ha fatto vincere. Visto bene il Milan oggi, ha fatto un grande primo tempo, molto ordinato".