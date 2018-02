Udinese - Maxi Lopez: "Mi diverto tanto con i compagni, posso e devo dare di più"

Maxi Lopez (33)

L'Udinese sta vivendo un ottimo periodo. L'arrivo di Oddo ha invertito il trend negativo dei bianconeri, che ora dalla lotta salvezza si ritrovano a competere per l'Europa League. Il mister ha cambiato modulo e ha cambiato anche alcune gerarchie. Maxi Lopez, arrivato dal Torino in estate e che con Delneri era titolare inamovibile, sta trovando ora meno spazio, ma la "Gallina" non è preoccupata. Contro il Milan è subentrato dalla panchina e ha comunque regalato tocchi importanti, con aperture e una semirovesciata che avrebbe meritato miglior sorte. Alla Gazzetta dello Sport parla positivamente del suo momento in bianconero.

Nonostante l'età non sia più verdissima, Maxi Lopez continua a regalare in campo colpi di classe anche muovendosi di meno sul terreno di gioco: "Quando non ti diverti più devi fare un passo indietro. Ma io mi diverto ancora troppo. Ho una passione incredibile per il calcio, lo gioco, lo guardo, lo seguo. E mi diverto ancora tanto in spogliatoio con i compagni".

Sulla perdita del posto da titolare: "Voglio incidere di più. Sono sicuro di poter e dover dare di più a questa squadra".

Il cambio di allenatore ha portato l'inversione di un trend molto negativo, con Oddo Maxi è diventato un'arma in più dalla panchina. Ora la squadra può provare a lottare per un piazzamento europeo: "Oddo ci ha ridato entusiasmo. Forse prima una partita come quella col Milan non saremmo riusciti a ribaltarla. E’ importante la nostra crescita. L’allenatore ci ha detto e ci dice di giocare spensierati e di divertirci.L'Europa? Siamo meno attrezzati degli altri,ma dobbiamo provarci fino alla fine".

Domenica prossima l'Udinese giocherà contro il Torino, squadra che ha "scaricato" Maxi l'anno scorso, mettendolo fuori rosa: "Domenica tornerò a Torino e ci tengo tanto. Rivedrò i tifosi granata. E’ una grande sfida, importante per me, e spero possano rimpiangere quel giocatore in cui a un certo punto non hanno creduto".