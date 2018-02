Udinese - Macron nuovo sponsor tecnico, Pavanello: "Grande soddisfazione per l'accordo"

Franco Collavino con Gianluca Pavanello in conferenza stampa

Dopo cinque anni, l'Udinese dice addio alla HS come sponsor tecnico. È da pochi giorni ufficiale la nuova partnership con la Macron, marchio importante e che in Serie A ha già squadre importanti come la Lazio. Oggi nella sala stampa dello Stadio Friuli è stato presentato in conferenza stampa l'accordo.

Il direttore generale Franco Collavino ha introdotto il nuovo sponsor: "Annunciamo una partnership strategica con Macron, della durata di 6 anni, ovvero da giugno 2018 a giugno 2024. Saranno forniti materiali alla Prima Squadra, al Settore Giovanili e alla Academy, noi daremo visibilità al brand tramite social, sito e canale tematico. Sarà realizzato uno store qui allo stadio per tutti gli appassionati di sport. Macron è un partner molto importante, legato a squadre importanti in tutto il mondo. Saprà valorizzare l'Udinese Calcio e lo Stadio Friuli"

Il CEO della Macron, Pavanello, ha poi parlato della scelta da parte della Macron di puntare sull'Udinese e qualche dettaglio in più sull'accordo: "I primi contatti con l'Udinese risalgono a 7/8 anni fa, dopo tanti tentativi alla fine siamo riusciti a trovare un' intesa che ci fa molto piacere. Il club è importantissimo e non devo dirlo io. Sono venuto qua anche prima che lo stadio fosse completato e devo dire che è venuto veramente una bella infrstruttura, un investimento che è raro vedere in Italia. La partnership riguarderà sia la sponsorizzazione tecnica che la vendita di prodotti retail. I prodotti della collezione che svilupperemo saranno in vendita nel nuovo store dello stadio, è una cosa molto importante perchè è una chiave moderna di concepire il merchandising, perchè svilupperemo insieme all'Udinese oltre che i materiali tecnici anche i prodotti dedicati ai tifosi"

Viene anche presentata la Macron come azienda, sottolineando come il marchio sia diventato nel calcio il terzo per rilevanza: "La Macron è un'azienda italiana del '71 cresciuto negli ultimi 10 anni. Facciamo calcio e anche altri sport di squadra, abbiamo 50 squadre. Abbiamo 4 club in Serie A, 2 in Premier ovvero lo Stoke e il Crystal Palace, in Liga il Deportivo e la Real Sociedad, in Portogallo lo Sporting... molti club importanti che giocano anche in Champions e in Europa League, siamo, a detta della UEFA, la terza società di abbigiliamento nel ranking, dietro a Nike e Adidas. Molti scelgono Macron perchè cerchiamo di sviluppare la nostra collezione insieme ad ogni club, cerchiamo di creare prodotti legati alla squadra. Se prendete le 25 squadre di calcio, non ce n'è una che abbia la maglia uguale all'altra. Questo approccio è per le maglie e per il resto della collezione. I prodotti quindi sono pensati per quello specifico club in quello specifico momento. Moltissimi club al primo anno con noi migliorano nettamente le vendite, proprio grazie a questa politica. Di solito i tifosi percepiscono questa politica e la appoggiano, il supporter se c'è unìofferta migliore compra di più"

Punto scottante ovviamente le maglie, che, in generale, stanno rispecchiando sempre meno la storia dei club: "Per consegnare il prodotto a inizio luglio la preparazione del prodotto inizia di solito a ottobre, circa, è un processo lungo. Con l'Udinese ovviamente il progetto è iniziato un po' dopo ma siamo quasi giunti al prodotto finale. Per quanto riguarda la prma maglia, che è quella che rispecchia maggiormente le tradizioni del club, cerchiamo sempre di portare qualche novità, ma restando più fedeli possibili. Per la seconda e la terza guardiamo la storia del club e cerchiamo di formare un connubio con il momento del club. In passato è stato commesso chiaramente qualche errore, ma solitamente lavorando in questo modo abbiamo sempre riscosso successo sia per la maglia away che la third. Il club comunque dev'essere sempre d'accordo col progetto ed è parte attiva del processo. Oggi l'abbigliamento riveste un'importanza sempre maggiore per le società. Per noi è importantissimo partire bene e c'abbiamo messo il massimo impegno, sarà poi il tifoso a giudicare"

L'Udinese sta ora lottando per un piazzamento europeo e Macron è un marchio noto in tutta Europa, la considerazione è quasi scontata: "L'Udinese è un club che sta facendo bene e che in passato ha fatto ancora meglio. È sempre citata anche oltreconfine come squadra bravissima ad attuare i propri progetti. Chiaramente se un club Macron gioca in Europa la nostra visibilità ne giova e quindi sarebbe per noi un piacere pagare clausole per la partecipazione alle Coppe, l'Udinese sicuramente è uno di quei club che può ambire ad andare in Europa"

L'HS gestiva anche l'Academy dell'Udinese, che ora sarà gestita dal club: "La gestione dell'Academy va in house, quindi la scelta dei club e degli allenatori sarà decisa dall'Udinese Calcio. La Macron concorrerà per l'abbigliamento tecnico"

Viene salutato il vecchio sponsor, la HS: "Con l'HS c'è stato un rapporto dinamico di cinque anni, che ci ha dato diverse soddisfazioni. Era giunto però il momento di cambiare, cogliendo l'attimo e accettando l'offerto della Macron. Siamo comunque molto contenti del rapporto che c'è stato. La presentazione della maglia non avverrà prima di luglio 2018".

La Macron fornisce materiali sia a grandi club che a squadre dilettantistiche, con questo accordo punta ad espandersi ancora di più in Friuli: "Noi chiaramente puntiamo a sponsorizzare i club maggiori per poi rivendere il nostro marchio ai club dilettantistici, noi in quest'area siamo molto attivi e con l'Udinese puntiamo però ad aumentare ancor di più la nostra presenza sul territorio. Sponsorizziamo club per tanti sport di squadra, ma il nostro focus è il calcio, facciamo maglie "per sudarci dentro", noi pensiamo ai club a tutti livelli, dalla squadra fatta dagli amici a quella che punta alla Champions League, con ovviamente possibilità economiche diverse".