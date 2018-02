Udinese - UFFICIALE: Vizeu da luglio sarà un nuovo giocatore bianconero

Felipe Vizeu (20) insieme al direttore generale Franco Collavino.

L'Udinese, come nella stagione scorsa, ha usato questo mercato di gennaio per mettere più le basi per il futuro che per rinforzare la rosa attuale. Zampano è arrivato subito, in questi sei mesi si giocherà la possibilità di essere riscattato. Micin è stato acquistato e girato in prestito al Chievo, mentre oggi è stato ufficializzato l'innesto dell'attaccante brasiliano Felipe Vizeu. Il brasiliano arriva dopo aver trovato l'accordo con il Flamengo sulla base di poco più di cinque milioni.

Il ragazzo comunque non sarebbe stato tesserabile in questa stagione, poichè extracomunitario. L'Udinese ha già riempito entrambi gli slot, con Mallè e Bajic, ecco quindi che l'affare sarà concretizzabile solo nel luglio 2018. Si è provato ad acquistarlo e girarlo ad un club italiano, ma la voglia di Vizeu di aiutare la squadra in Libertadores e la mancanza di un acquirente ha fatto sfumare l'ipotesi.

Dotato di un buon connubio tra fisicità e velocità, Vizeu a vent'anni può già vantare 17 gol e 61 presenze in maglia rossonera tra campionato e coppe.

Questo il comunicato dell'Udinese: "Udinese Calcio S.p.A. comunica di aver acquisito, a titolo definitivo, le prestazioni sportive del calciatore Felipe dos Reis Pereira Vizeu do Carmo, dalla formazione brasiliana del Clube de Regatas do Flamengo. Udinese ha sottoscritto con il giocatore un accordo valevole per cinque stagioni con effetto dal 1° luglio 2018.



“E’ il primo tassello dell’Udinese che verrà nella stagione 2018/2019 – ha spiegato il Direttore Sportivo Manuel Gerolin – si tratta di un attaccante molto giovane, è nato il 12 marzo 1997, e siamo convinti che abbia un ottimo potenziale. Arriva da una delle squadre più importanti del Brasile, dove non si diventa titolari se non si hanno qualità sia tecniche che personali. Il Flamengo è una grande squadra dove grandi sono anche le pressioni, il suo ottimo campionato ci fa ritenere che abbia le caratteristiche per fare molto bene anche in Italia. Vizeu – ha aggiunto Gerolin – è un attaccante forte fisicamente che svaria su tutto il fronte d’attacco e con il suo sinistro trova facilmente la porta. Gli daremo il benvenuto all’inizio della prossima stagione, ma abbiamo chiuso l’accordo fin da ora per anticipare i molti e importanti club che si stavano interessando a lui”.