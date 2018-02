Udinese - Contro la Roma è difficile, ma al Friuli ci sarà una squadra ferita e arrabbiata

Fofana (22) e Under (20), due dei possibili protagonisti della partita

Non c'è tanto tempo per rimuginare sulla sfortuna di domenica scorsa contro il Torino, bisogna concentrarsi al massimo, perchè l'Udinese aprirà le danze della venticinquesima giornata di Serie A ospitando la Roma già alle ore 15 di oggi, nel primo degli anticipi. I giallorossi, dopo un ottimo avvio, hanno subito un calo inaspettato e per certi versi inspiegabile, ora però la squadra è in ripresa, sollevata anche dalle prestazioni di giovani come Under, che stanno trovando la propria dimensione. C'è la Champions settimana prossima, i capitolini giocheranno contro lo Shakhtar (che in questa stagione si è rivelato già ostacolo importante per il Napoli), ma c'è anche da conquistarsi la qualificazione alla prossima edizione della Coppa Campioni, ecco dunque che, anche se domani ci sarà un po' di turn over, la partita non sarà assolutamente sottovalutata dalla squadra di Di Francesco.

I friulani dal canto loro hanno perso Lasagna per circa due mesi a causa di una lesione muscolare di secondo grado e inoltre hanno perso contro il Torino dopo essersi visti annullare dal VAR un gol che di irregolare non aveva nulla. La rabbia è tanta ma, anche in conferenza stampa, si è preferito archiviare il fattaccio il più in fretta possibile, pensando alle prossime partite, non ci saranno cambi di modulo, ma cambi di interpreti sì. Contro la Roma serve almeno rimettere in campo una prestazione degna dell'Udinese, poi torneranno le partite dove provare a fare punti per continuare a inseguire il piazzamento in Europa League, che è un sogno, non un dovere.

Le ultime

Oddo recupera anche Alì Adnan. Ora in infermeria c'è il solo Lasagna, tutti gli indisponibili "storici" sono di nuovo operativi. È stato provato Jankto dietro la punta, ma non si rivedrà il doppio trequartista come ipotizzato da più di qualcuno, per il tecnico la squadra non è ancora pronta per assimilare nuovi meccanismi, dopo aver lavorato per mesi su un certo tipo di gioco. In porta ci sarà Bizzarri, davanti a lui torna Danilo, affiancato da Samir e con tutta probabilità da Nuytinck, visto che Angella deve ancora ritrovare la forma partita. In mezzo al campo sulle fasce ci saranno Widmer e Zampano, con Alì Adnan pronto a subentrare per iniziare a recuperare feeling con il campo. In mezzo il tecnico ha già anticipato che ci sarà Fofana. A fare da schermo davanti alla difesa Behrami, con Barak seconda mezzala. Jankto probabilmente sarà avanzato dietro all'attaccante, che potrebbe essere Perica, il quale è molto più mobile di Maxi Lopez, anche se deve ancora tornare ad avere i novanta minuti nelle gambe.

Di Francesco deve rinunciare a Karsdorp, Jonathan Silva e Gonalons. Tutti i titolari a disposizione e un pizzico di turno over in vista della Champions League. In porta ci sarà Alisson. Difesa composta da Florenzi, Manolas, Fazio e Juan Jesus, lasciato a riposo Kolarov. In mediana torna De Rossi per affiancare Pellegrini, in panchina Strootman. Ad appoggiare l'unica punta Dzeko ci saranno Perotti, Nainggolan e la rivelazione Under.

I convocati

Udinese

Portieri: Bizzarri, Borsellini, Scuffet;

Difensori: Alì Adnan, Angella, Danilo, Nuytinck, Pezzella, Samir, Stryger, Widmer, Zampano;

Centrocampisti: Balic, Barak, Behrami, De Paul, Fofana, Ingelsson, Jankto;

Attaccanti: Maxi Lopez, Perica.

Roma

Portieri Alisson Becker, Bogdan Lobont, Lukasz Skorupski.

Difensori: Juan Jesus, Aleksandar Kolarov, Elio Capradossi, Federico Fazio, Alessandro Florenzi, Bruno Peres, Kostas Manolas.

Centrocampisti: Radja Nainggolan, Kevin Strootman, Lorenzo Pellegrini, Daniele De Rossi, Gerson.

Attaccanti: Diego Perotti, Edin Dzeko, Patrik Schick, Cengiz Under, Gregoire Defrel, Stephan El Shaarawy.

Probabili formazioni

Udinese (3-5-2): Bizzarri; Nuytinck, Danilo, Samir; Zampano, Fofana, Behrami, Barak, Widmer; Jankto, Perica.

Roma (4-2-3-1): Alisson; Florenzi, Manolas, Fazio, Juan Jesus; De Rossi, Pellegrini; Under, Nainggolan, Perotti; Dzeko.