Udinese - Oddo: "Polli e poco cinici, i due gol regalati alla Roma mi fanno rabbia"

Massimo Oddo (41)

Molto irritato mister Massimo Oddo in conferenza stampa per la partita lasciata in mano alla Roma prendendo due gol in modo ingenuo. Oltre ai gol sbagliati, sono le reti prese ingenuamente che fanno più rabbia.

Il tecnico analizza la partita, dove l'Udinese nel primo tempo ha mancato la stoccata decisiva e nel secondo non ha letto bene alcune situazioni: "A mio avviso abbiamo fatto un'ottima partita, abbiamo cercato di essere più propositivi, più aggressivi, per farlo è fondamentale il lavoro delle punte, nel momento in cui fisiologicamente non ce la fanno più vengono fuori le qualità dell'avversario. Nel primo tempo potevamo fare molto male alla Roma, dovevamo essere più lucidi, con un quattro contropiedi sbagliati per l'ultimo passaggio. Nel secondo tempo non abbiamo demeritato, ma abbiamo regalato due gol, siamo stati polli, ci sono momenti in cui devi essere più lucido, noi ci ostiniamo a fare il passaggio vicino e a perdere palla. Questo è stato l'errore di oggi. Abbiamo fatto un'ottima partita considerando che davanti avevamo la Roma, di solito crea di meno, poi purtroppo gli abbiamo regalato i due gol”.

Con l'uscita di Behrami i bianconeri sono parsi un po' spaesati: "Noi la partita l'abbiamo fatta bene anche dopo l'uscita di Behrami, l'ho sostituito perchè sarebbe stato un cambio certo. Volevo farlo subito perchè dovevo togliere dopo poco anche Alì Adnan, è stata una questione numerica nei cambi”.

Sull'assenza di Lasagna: "Parliamo di quelli che ci sono, abbiamo sbagliato due palle in uscita e non dovevamo farlo”.

Provato qualcosa di nuovo in corsa: "Il mercato è chiuso, dalle difficoltà si creano nuove opportunità, l'allenatore è qui anche per provare a fare qualcosa di diverso, siamo passati al 4-3-3 nel finale di partita”.

I due gol presi fanno più rabbia di quelli sbagliati: "Se io oggi devo rammaricarmi per qualcosa è per quei due gol presi, piuttosto che per Perica che tira in bocca al portiere. Chiaramente bisogna migliorare nella costruzione della manovra offensiva, ma quello cerchiamo di farlo tutti i giorni”

Perica è colpevole di aver sbagliato due palle gol, ma il mister lo difende: "Perica quest'anno ha giocato poco, so che può andare in contro a delle difficoltà, oggi poi giocava contro Fazio e Manolas, quindi non è semplice, a me quello che interessa è che dia il 110%. Voglio che provino, anche sbagliando, perchè almeno ci hai provato, non ammetto errori di concetto. Se provano una palla filtrante, ma non arriva a destinazione, va bene lo stesso. Se invece vedo un giocatore che recupera palla e poi la passa vicino e la perde allora mi arrabbio. Noi dobbiamo lavorare sulla lettura della gara, solo quando saranno migliorati lì allora potranno fare il grande salto”.