Udinese - Si torna al lavoro, il problema attaccanti comunque tiene banco

Dopo la sconfitta con la Roma, l'Udinese è tornata ieri al lavoro. Tanti ora i dubbi intorno alla squadra, dopo aver perso entrambi gli scontri diretti (e con altri due all'orizzonte) e avendo perso Lasagna per infortunio. Se si calcola che Maxi Lopez e Perica insieme hanno fatto tre reti, mentre KL15 da solo ne ha fatti sette, si capisce come per la fase offensiva la perdita sia una mazzata. Anche perchè contro i giallorossi Stipe ha avuto due occasioni colossali per segnare, fallite entrambe. A livello numerico, l'attacco potrebbe essere rimpolpato tenendo in rosa Rodrigo Aguirre, attaccante uruguayano che non è mai riuscito a trovare molto spazio e che ora, rientrato dal prestito al Nacional, potrebbe rivelarsi utile, anche perchè l'ex Carpi ne avrà almeno fino ad aprile. Aguirre ha dichiarato recentemente di voler andare al Botafogo, club brasiliano che però non ha i mezzi economici per tesserarlo. Ci sono otto giorni per soddisfare i suoi desideri, altrimenti Oddo, appena la punta avrà smaltito del tutto l'infortunio, avrà un'arma in più.

Proprio riguardo all'attacco è stato interpellato il DS Manuel Gerolin da Udinese TV. Il direttore ha sottolineato come la maggior parte dei gol siano in realtà arrivato dal centrocampo e che la scelta di mandare in prestito tre attaccanti è stata ponderata: "A gennaio abbiamo voluto dare la possibilità di giocare con continuità a dei giocatori che qui trovavano poco spazio, ad esempio Bajic, Matos ed Ewandro. Però malgrado tutto siamo rimasti con quattro punte in organico, con caratteristiche anche diverse. E siamo anche convinti di avere centrocampisti con capacità offensive realizzative, come Jankto, Fofana e Barak. I fatti lo hanno dimostrato: alla fine a livello di realizzazioni abbiamo segnato due gol più della Fiorentina, uno in più del Torino e uno in più del Milan. I numeri dicono questo. C'è stato l'infortunio di Lasagna, ma noi siamo convinti di avere un organico all'altezza e soprattutto che il mister troverà le soluzioni tattiche migliori".

Dopo due giorni di riposo, l'Udinese ha ripreso di nuovo il lavoro al centro sportivo Bruseschi. I bianconeri, che si sono ritrovati ieri mattina agli ordini di mister Oddo, sono stati impegnati in una serie di test fisici mirati per valutare la condizione atletica. Una sessione voluta dallo staff tecnico e medico bianconero con lo scopo di migliorare la forma fisica dei giocatori. Il mister sta battendo molto il tasto su una flessione fisica avvenuta a gennaio e si sta cercando di capire come risolvere la situazione, poichè il prossimo avversario è già alle porte ed è la Sampdoria sesta in classifica.