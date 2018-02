Udinese - Oddo e Angella in coro: "La prestazione c'è stata, ma serve segnare"

È bruciante la sconfitta di oggi. Una buona Udinese cade sotto i colpi della Sampdoria. Gridano vendetta i legni centrati da Samir e Fofana, ma ci sono anche state troppe distrazioni per non uscirne indenni da un campo come quello di Marassi. Oddo e Angella hanno analizzato nel post partita la terza debacle consecutiva.

Massimo Oddo ha commentato così a Rai Sport la sconfitta di Marassi: "Abbiamo giocato non solo alla pari, ma a livello superiore rispetto alla Sampdoria. Oggi abbiamo fatto una grandissima partita, ma purtroppo manchiamo di un po' di inesperienza e furbizia che non ci consentono di fare risultato. Avremo avuto 10-15 palle gol, ma il calcio è così e stavolta ha avuto ragione la Samp: complimenti ai nostri avversari. Peccato perché perdere così fa davvero male.

Tutti si aspettavano di vedere Maxi Lopez in campo dal primo minuto, invece c'è stata l'inedita coppia d'attacco Jankto-De Paul, il mister spiega il perchè della scelta: "E' stata una scelta tecnica. Cerchiamo di adeguarci al nostro avversario, contro la difesa alta della Samp serviva velocità davanti e Maxi Lopez ha caratteristiche diverse. La sconfitta potrebbe far pensare a un errore, ma vi assicuro che tutto quello che avevamo preparato in settimana si è verificato durante la partita. Dispiace per questo 2-1".

Gabriele Angella ha analizzato a RMC Sport la sconfitta di oggi: "Non abbiamo trovato il gol e invece abbiamo subito il 2-0 per colpa di una disattenzione. La prestazione c'è stata, abbiamo giocato bene, ma dobbiamo migliorare".

Peccato per i due legni che hanno un po' segnato la partita, ma non serve piangere sul passato: "Speriamo che la prossima volta ci vada meglio. Siamo sulla strada giusta e dobbiamo continuare a seguire mister Oddo. Penso che sia bello veder giocare l'Udinese, ma per vincere le partite bisogna far gol e questo è proprio ciò che ci è mancato a Genova".

L'infortunio di Danilo potrebbe riaprire spazi proprio ad Angella: "Io mi alleno sempre al meglio per farmi trovare pronto. Vediamo come starà Danilo, non è che dobbiamo sperare che qualcuno si faccia male per giocare. Aspetto e cerco di fare il mio al momento della chiamata".

Il gol di Zapata è stato balisticamente molto bello: "Ci ho scherzato e gli ho detto che voleva crossare in occasione del raddoppio. Mi auguro che gol così capitino anche a noi nelle prossime partite. Duvan comunque è un giocatore forte, non ci sono dubbi".